Montes y Collado logran su primera victoria en Granada

R. H. Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

A la tercera fue la vencida para Paco Montes y David Collado, que se hacían con el botín de la victoria en una épica jornada de carreras en el Rallye Ciudad de Granada, dentro de la Dacia Sandero Eco Cup. Los componentes de Escudería Plasencia concluían con un tiempo de 01:09:01 horas en completar los 87,36 kilómetros cronometrados repartidos en 7 tramos de competición, con más de siete minutos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores.

La dupla comenzaba marcando el segundo tiempo de la Copa en el primer tramo, para hacerse con la manija en el segundo. En una carrera más que competente, conseguían ir ampliando de forma paulatina su ventaja, hasta acabar, además, en la decimoséptima plaza de la general.

«Hemos acabado muy satisfechos con la carrera, hemos conseguido mantener un buen ritmo de competición. En los últimos tramos hemos controlado en todo momento la ventaja para acabar sumando la primera victoria de la temporada en la Copa», resumía Paco Montes, quien aseguraba que «seguiremos dando batalla en la última cita del año en el RallyRACC Catalunya Costa Daurada para buscar el primer puesto de la competición».

Temas

Motor