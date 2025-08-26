El mejor piloto de la historia de Superbikes dice adiós

Jesús Gutiérrez Martes, 26 de agosto 2025, 18:12 Comenta Compartir

Cada disciplina tiene sus leyendas y en el Mundial de Superbikes no hay otra más grande que la de Jonathan Rea. El piloto norirlandés pondrá fin a una trayectoria excelsa al término de la temporada 2025, la 17ª consecutiva desde que debutó en 2008. Colgará el mono a los 38 años habiéndose convertido en el hombre-récord del campeonato de las motos derivadas de serie, liderando todas las estadísticas individuales de títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas.

Aunque debutó en el Mundial en 2008 de la mano de Honda, siendo durante muchos años la punta de lanza de la marca japonesa en Superbikes, el primer título no lo conquistó hasta que unió sus fuerzas con Kawasaki en 2015. A partir de ahí, formó un binomio verde imbatible durante seis temporadas, en las que ganó todos los títulos en juego hasta 2020. Entregó la corona en 2021 como subcampeón frente a la nueva estrella de la categoría, el turco Toprak Razgatlioglu, y todavía fue tercero en 2022 y 2023, los años del doblete de Álvaro Bautista con Ducati. El año pasado, Rea cambió de aires y firmó por Yamaha, con la que solo ha podido subir al podio una vez en dos años.

Además de los seis títulos de Superbikes, el norirlandés suma un total de 122 victorias en el campeonato de las motos de producción, doblando en número al segundo piloto con más triunfos. Siempre tendrá en el debe de su palmarés no haber probado fortuna en la cúspide de las dos ruedas, MotoGP o el campeonato de los prototipos. Hizo un par de apariciones en 2012 como sustituto del lesionado Casey Stoner y con los colores del Repsol Honda, en las que firmó unos resultados discretos (octavo en Misano y séptimo en Aragón) cuando aquellas Honda oficiales apenas tenían como rivales a las Yamaha. Aunque durante años se mantuvieron abiertas las negociaciones para recalar en MotoGP, nunca hubo una oferta que acabara de convencer a Rea, que apostó por ser cabeza de ratón en lugar de cola de león.

Jonathan Rea tendrá por delante cuatro rondas para despedirse del campeonato que le ha convertido en leyenda, dos de ellas en suelo español: Aragón del 26 al 28 de septiembre y la cita final en Jerez del 17 al 19 de octubre.

Mensaje de despedida

Jonathan Rea publicó un vídeo en sus redes sociales donde anunciaba su adiós, con el siguiente mensaje: «He estado pensando en este día durante mucho tiempo y, finalmente, he decidido dejar de competir a tiempo completo y retirarme. Este deporte lo ha sido todo para mí. Desde que era un niño en Irlanda del Norte soñando con correr en moto, hasta subirme al escalón más alto del podio en WorldSBK, ganando carreras y campeonatos. A lo largo de mi carrera, solo he tenido un objetivo: ganar. Esa mentalidad definió quién era. Nunca competí para estar en medio del grupo. Corría para ser el mejor. Pero ha llegado el momento de escuchar a mi cuerpo, a mi mente y, sobre todo, a mi instinto. Si no puedo competir para ganar, entonces es momento de dar un paso al lado. Sigo amando este deporte como el primer día. Me siento increíblemente orgulloso de todo lo que he conseguido en mi carrera: seis títulos mundiales, más de 100 victorias y muchos otros logros por el camino. Son récords que nunca imaginé que serían posibles».

«Pero no son los récords, los trofeos ni las victorias lo más importante. Son las personas y los recuerdos lo que me llevo para siempre. He tenido el honor de trabajar con equipos, patrocinadores e ingenieros increíbles. Todos habéis sido parte de este viaje y os agradezco profundamente haberme permitido vivir mi sueño. A mi familia –mamá, papá, hermanos y hermanas– gracias por todos los sacrificios durante los inicios de mi carrera. A mi mujer, Tarsh, y a nuestros hijos, Jake y Tyler, gracias por ser mi ancla y mi apoyo en los buenos y en los malos momentos. A todos mis rivales y competidores a lo largo de estos años, gracias por hacerme sacar lo mejor de mí mismo. Fui mejor piloto gracias a vosotros. A todos mis fans, gracias por vuestro increíble apoyo y lealtad; vuestro aliento en los buenos y malos momentos me ha ayudado mucho y me ha permitido tener la carrera con la que soñé. Aunque dejo la competición a tiempo completo, esto no es un adiós. Siempre formaré parte de este deporte, solo que de una manera distinta. De todo corazón, gracias por todo. Ha sido un viaje increíble. Nos vemos en el paddock».

