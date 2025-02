Verstappen reina en una 'miniclasificación' llena de errores

David Sánchez Viernes, 3 de mayo 2024, 23:58 Comenta Compartir

El formato sprint de los fines de semana que se plantean como tal ha visto cómo sus fallos quedan retratados en este fin de semana en Miami. El 'minipoleman' fue Max Verstappen, que irónicamente nunca había logrado esta pequeña gloria, pero más por demérito del resto que por mérito propio. Y es que en la SQ3 todos, incluido él, cometieron errores, lo que hizo que los cronos más rápidos fueran en la tanda anterior. Algo muy inusual y que deja claro que nadie se la iba a jugar más de lo debido.

Fernando Alonso ya avisaba antes de la clasificación sprint que no iba a forzar nada más de lo debido. El asturiano acabó penúltimo en los libres pensando más en la carrera del domingo, y aunque luego compitió sin dar un atisbo de debilidad, cualquiera vio que no iba a ir a por el aperitivo cuando el premio gordo está el domingo. No en vano, el ovetense partirá este sábado 8º, tres posiciones por detrás de un Carlos Sainz que, sin cuajar una actuación de las que pasan a la historia, consumó un quinto constitucional para sumar unos buenos puntos en la carrera corta de este sábado.

SQ1: Color papaya para arrancar

Aunque no tiene mucho que ver con lo previsto para el resto del fin de semana, Lando Norris y Oscar Piastri sacaron lo mejor del McLaren y de la propia mejoría de pista conforme avanzaban los minutos para ser los más rápidos de inicio. Obviamente, nadie confiaba en que ellos fueran los que luego hicieran esta 'minipole'.

Fernando Alonso, que pasó el corte sin mayores problemas con el tercer crono, tuvo un susto cuando restaban poco más de 4 minutos. El asturiano vio cómo su Aston Martin se iba de atrás y dio con su neumático trasero derecho contra la pared, lo que comprometió seriamente su rendimiento para el resto de la sesión y, como no podría ser de otra manera, para la sprint de este sábado, ya que los coches quedan bajo el parque cerrado. Aún así, el español no pudo sentirse cómodo en toda la sesión.

Los eliminados fueron Albon, Gasly, Zhou, Bottas y el piloto local, Sargeant.

SQ2: Verstappen se pasea y Mercedes la lía

Nadie iba a jugársela en esta sesión, y mucho menos un Verstappen que tenía en este viernes un trámite. El neerlandés ni siquiera se preocupó por hacer una vuelta buena, en una tanda que dominó de nuevo Norris por delante de Pérez y Leclerc. Tanto Fernando Alonso (7º) como Carlos Sainz (8º) no sufrieron mucho tampoco

La noticia estuvo en los eliminados, ya que los dos Mercedes se quedaron en esta tanda. Primero Lewis Hamilton, que dio contra el muro, y después George Russell, que simplemente no llegó a dar una vuelta buena, dejaron en una bochornosa actuación la del equipo alemán, que acabaron de acabar con sus opciones para el sábado.

Eliminados, además de unos abochornados Russell y Hamilton, quedaron Hulkenberg, Ocon, Magnussen y Tsunoda. Nada muy sorprendente en este sentido.

SQ3: Minipole para el de siempre

Los condicionantes de este formato hicieron que los pilotos no tuvieran ninguna prisa en salir a pista para buscar esta 'minipole'. Dado que no pueden cambiar neumáticos y, por tanto, con los que tenían que rodar este sábado, nadie tenía motivos para jugársela. El ridículo fue tal que solo hicieron un intento y se dejaron más de 4 minutos con la pista en blanco.

Con apenas un intento disponible, Verstappen retrató a todos los presentes y vieron cómo el de siempre se quedaba con el mejor tiempo. Saldrá, de nuevo, primero, en este caso en la carrera corta del fin de semana. El neerlandés no tuvo rival, en una sesión en la que muchos pilotos se quedaron con peor vuelta de la esperada… incluido el propio Verstappen, que no clavó la vuelta como esperaba. Pero como el resto también falló, fue el de siempre el que sumó el mejor crono.

Así, detrás de un Verstappen que aseguró que no tuvo un día nada cómodo, partirá este sábado en la carrera corta uno de los que parecía menos fuerte, Charles Leclerc, y Sergio Pérez. Carlos Sainz saldrá 5º y Fernando Alonso, más atrás: 8º. Prueba de que muchos cometieron errores fue el 4º puesto del inesperado Daniel Ricciardo. Lando Norris, el más rápido en las dos tandas anteriores, saldrá 9º… después de dejarse 9 décimas con respecto a su crono de la tanda anterior.