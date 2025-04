La última pole de 2022 es para Verstappen

David Sánchez de castro Madrid Sábado, 19 de noviembre 2022, 16:22 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

Con una sensación de último día de clase, los 20 pilotos titulares de la parrilla de Fórmula 1 de 2022 se disputaron en Abu Dabi la última pole del año, que fue para el gran dominador de la temporada. Max Verstappen saldrá en el puesto más alto por delante de su compañero, Sergio Pérez, al que le debe una ayuda que (previsiblemente) le prestará en la carrera. El vigente campeón del mundo quedó muy señalado por lo sucedido en Brasil, cuando se negó a obedecer las órdenes de sus jefes para dejar pasar al mexicano y que sumara un punto más. Nada hace pensar que la cacareada paz que han firmado desde entonces no sea real, pero lo cierto es que nadie se quedará tranquilo entre los aficionados (que vitorearon al mexicano) hasta que vean un gesto claro del bicampeón hacia su escudero.

Fue una clasificación con una igualdad extrema, especialmente en las dos primeras tandas. La progresiva mejoría de las condiciones de la pista hizo que cada uno de los instantes justo al borde de los banderazos a cuadros de la Q1 y Q2 pusieran la presión arterial de los corredores por las nubes. Uno de ellos fue Fernando Alonso, que ya pasó el primer corte por apenas 52 milésimas pero se quedó fuera en el segundo. El asturiano no disputó su última Q3 con Alpine por una vuelta que, sencillamente, no estuvo a la altura. Saldrá décimo tras clasificarse undécimo gracias a que Daniel Ricciardo asume una penalización que será su despedida con McLaren, pero sigue sabiendo a poco.

El reto de Alonso no es menor. Debe sumar cinco puntos más que Esteban Ocon, que partirá sexto, para adelantarle en el campeonato. Aunque el francés llega con ventaja, en las últimas carreras ha demostrado que ya no está tan fuerte como se esperaba. No será nada sencillo, visto que el galo tiene ganas de reafirmar sus palabras sobre que va a ser uno de los pocos compañeros que puedan con el asturiano.

Despedida en muchos boxes

La sensación de oportunidad perdida y de mal rendimiento general este fin de semana está presente entre los fans de Alonso, que ya está deseando que llegue el lunes, cuando vaya a vestir de verde por primera vez. «Es lo que había hoy. A ver si por lo menos mañana podemos remontar. Vamos a salir décimos creo, porque Ricciardo tiene una sanción de tres posiciones de Brasil. Saliendo décimos ya estamos en los puntos, pero intentaremos hacer una buena estrategia», afirmaba el español tras la clasificación, con cierta condescendencia porque sabía que ya poco o nada podía hacer. «Tenemos dos juegos de neumáticos duros y los demás solo tienen un juego. Es algo a tener en cuenta», destacó, antes de poner el foco en su objetivo mínimo. «Acabar séptimo u octavo mañana sigue siendo el objetivo. Queremos acabar el año con buen sabor de boca», finalizó escueto Alonso.

Fue una sesión clasificatoria con sensación de despedida en muchos boxes: Alonso de Alpine, Gasly de AlphaTauri, Ricciardo de McLaren, Mick Schumacher de Haas, Latifi de Williams y Vettel de Aston Martin. Estos cuatro últimos, además, lo hacen de la Fórmula 1, siendo el tetracampeón del mundo el que más probabilidades tiene de no volver al 'gran circo' más que de invitado. El homenaje masivo de toda la parrilla a Vettel, al hombre que evitó que Alonso lograse al menos un Mundial más, a uno de los pocos rivales dignos que tuvo Lewis Hamilton, que vivió uno de sus puntos álgidos este sábado.

El padre de Vettel, Norbert, estaba presente en la que ya fue la última clasificación de un piloto que se va con múltiples récords en su haber, incluido el de más poles en una sola temporada, cuando sumó 15 en el memorable 2011. Para celebrarlo, Sebastian Vettel igualó su mejor clasificación del año con un escueto noveno puesto con el que tratará de llegar a los puntos por última vez en su carrera deportiva. Pase lo que pase, será una trayectoria histórica que pasará a los anales como una de las de mayor dominio de la era reciente de la Fórmula 1. Lástima que su despedida vaya a ser en un trazado tan anodino como el abudabí.