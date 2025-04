La lluvia frustra una posible pole de Alonso

David Sánchez de Castro Madrid Sábado, 17 de junio 2023 | Actualizado 18/06/2023 00:59h. Comenta Compartir

Si hay un tahúr cruel en la Fórmula 1 ese es la lluvia. La dificultad para rodar con la pista mojada propició accidentes e incidentes que perjudicaron en este caso a los pilotos españoles, especialmente a un Sainz que se vio penalizado a la postre por estorbar a otro rival y a un Alonso al que el agua ató las manos.

El asturiano aspiraba a estar, al menos, en la primera fila junto a Max Verstappen, que incluso con lluvia es imbatible. El neerlandés sumó su quinta pole de la temporada y partirá delante de un sorprendente e inteligente Nico Hulkenberg, al que la lluvia le dio dos ases de mano y le permitirá salir en los primeros metros de este domingo desde la segunda plaza.

Para Carlos Sainz fue una clasificación complicada, incluso más que para el resto. En los terceros libres se estrelló después de un fallo en la lluvia, lo que obligó a sus mecánicos a esforzarse más para la clasificación. El madrileño, con un coche remachado, logró un octavo tiempo, aunque luego fue investigado por destrozarle la clasificación a Gasly, que cayó en la Q1. Sainz fue sancionado tres puestos por ello, y saldrá en undécima posición.

Q1: Sainz hipoteca su carrera

El peligro de la irrupción de lluvia fuerte hizo que enseguida buscaran un tiempo bueno, pero conscientes de que conforme se fuera secando la pista y haciendo carril se iba a ir secando. El parón inicial por una avería en el Alfa Romeo de Guanyu Zhou hizo que fuese un arranque un tanto inesperado, pero todos pudieron volver a boxes sin problemas para reiniciar la sesión.

Pese a ese arranque interrumpido y los problemas que tuvieron muchos para tener una vuelta limpia sin salidas de pista (lo de los Mercedes fue un drama, porque ni Russell ni Hamilton encontraron la temperatura necesaria), no hubo sorpresas entre los eliminados ni entre los mejores.

A destacar el rendimiento de Alonso en estas condiciones, como demostró que solo Verstappen pudo superarle. Los eliminados fueron Tsunoda, Gasly (aunque fue estorbado por De Vries y Sainz, especialmente para el madrileño), De Vries, Sargent y Zhou.

Q2: La lluvia ejerce de juez y sentencia a Leclerc y Pérez

La presencia de un carril seco bien marcado en el circuito hizo que muchos pilotos empezaran a plantearse salir a rodar con neumáticos lisos. El primero en jugársela fue Alex Albon, que obtuvo premio al marcar una vuelta mejor que el resto con blandos calzados. Eso hizo que todos los demás le imitasen para mejorar sus cronos, pero no a todos les salió bien. De hecho, Charles Leclerc y Sergio Pérez se vieron fuera (otra vez) en esta Q2.

Fernando Alonso fue uno de los únicos de los que pasó a la Q3 cuyo tiempo bueno fue con los neumáticos intermedios. El asturiano prefirió asegurar un crono antes de la lluvia y no jugársela, previendo que el agua iba a caer antes de lo que esperaban. Al español le salió bien, y cruzó a la tanda definitiva con el 5º mejor tiempo.

Cuando los que no habían marcado sus cronos con neumáticos de seco se quisieron dar cuenta de que debían cambiar de vuelta a intermedios, era tarde. Eso perjudicó no sólo a Leclerc y Pérez, que sigue abochornando a propios y extraños, sino también a Lance Stroll, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas, que quedaron eliminados.

Q3: Alonso se queda sin luchar por la pole

Verstappen y Alonso mostraron sus cartas desde el principio. Las difíciles condiciones de la pista, conforme el agua se iba depositando en la pista, hizo que los primeros tiempos se marcaran con todos los pilotos contravolanteando. A algunos, como Verstappen o Alonso, les dio tiempo a completar su primera vuelta. A otros, como Piastri, no. El australiano estrelló su McLaren en la salida de la curva 6, provocando no solo una bandera roja sino que el asturiano no pudiera completar su segundo giro que, previsiblemente, le hubiera situado muy parejo al neerlandés. «Es imposible», se resignaba Alonso nada más entrar en boxes después de la reanudación, consciente de que no merecía la pena jugársela con el agua arreciando.

El gran beneficiado de estas condiciones fue Nico Hulkenberg, que hizo su vuelta buena justo antes de la bandera roja y le permitió marcar un segundo crono histórico para Haas. Será uno de los pilotos que caigan bajo el yugo de los de atrás, con un Alonso como primer gran enemigo. Si este domingo, como está previsto, vuelve a llover, quizá sea el momento para que ese número que todos los españoles tienen en la cabeza se convierta en una realidad.