Verstappen, ante el reto de resistir la revolución que se avecina

La temporada 2025 va a obligar a muchos aficionados a la Fórmula 1 a ver las primeras carreras con un bloc de notas a su ... lado. Hasta diez cambios de asientos, bien porque son novatos, bien porque han fichado por otro equipo, han modificado la parrilla con respecto a lo visto en 2024. El más relevante es, por su peso específico en la historia reciente del gran circo, la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, lo que hace que el piloto más exitoso de la historia se incorpore a la escudería con más títulos.

Será un año complejo en prácticamente todas las líneas de la parrilla, pero que se podrían dividir en tres grupos: los candidatos a victoria, la zona media y los que estarán abajo del todo.

Los candidatos

Red Bull contra todos

Ya se vio en 2024 que Red Bull solo tuvo un piloto en condiciones. Max Verstappen luchó hasta el final para obtener su cuarto campeonato consecutivo, lo que le convirtió en uno de los cinco únicos en la historia en tener cuatro entorchados o más. A su lado tuvo que sufrir un año más a un Sergio Pérez cuya renovación nadie se explicaba, más que sus fans a los que ya se les conoce como 'Checoplanistas' por su querencia a ver conspiraciones contra su ídolo. La expulsión del mexicano, ganada a pulso a base de paupérrimas actuaciones, mete un ingrediente más en un cóctel cuyo sabor aún está por definir.

Y es que la temporada pasada dejó cuatro equipos con victoria. Además de Verstappen, tanto Mercedes, Ferrari como McLaren (que a la postre se alzó con el título de constructores sobre la Scuderia) demostraron que tienen argumentos para acabar con el reinado del neerlandés siempre que sepan jugar sus cartas. Solo McLaren mantiene a sus pilotos, con un Norris que necesita quitarse de encima el apodo (ganado a pulso) de 'Blando' y un Piastri al que el comodín del novato ya no le sirve.

McLaren defenderá su condición de campeón del mundo frente a una Ferrari que recibe con los brazos abiertos y muchas dudas a Lewis Hamilton. El heptacampeón ya hace tiempo que no está en su 'prime', pero la cicatriz por haber perdido el octavo título en la última vuelta de la última carrera de 2021 ya parece que no supura. Con ilusiones renovadas tras fichar por el Cavallino Rampante, tendrá que hacer valer su condición frente a un Charles Leclerc que tendrá un reto mayúsculo: ya no está tan claro que vaya a ser el jefe de filas.

Sobre el papel, quien ha perdido de ese cambio es Mercedes. Toto Wolff recibió como una puñalada la marcha de su hijo deportivo, el líder que había hecho de Mercedes una dinastía que duró casi diez años. Tras tantear a varios pilotos, como un Carlos Sainz con el que no llegó a un acuerdo o un Fernando Alonso al que cortejó sin éxito (se sabrá en su momento quién rechazó a quién), al final elevaron la apuesta por el joven Kimi Andrea Antonelli. Con Russell como jefe de filas casi por decantación, el novato italiano tendrá el difícil reto de llenar los zapatos de todo un Hamilton. Si le sale bien la apuesta a Wolff, quizá Verstappen haya encontrado la horma de su zapato.

La zona media

Un batiburrillo con Sainz a la cabeza

Pese a la estabilidad normativa, es más que patente que augurar un orden por detrás de los cuatro equipos grandes (Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari) es prácticamente un ejercicio fútil. La igualdad reinante en la zona media es altísima, hasta el punto de que un mismo equipo puede pasar de aspirar por el 'top 5' a no llegar ni siquiera a puntuar en apenas dos semanas.

En este punto es donde Carlos Sainz debe demostrar que llega a Williams no con resignación sino con argumentos. El veterano equipo inglés ya acabó 2024 mejor de lo esperado, pese a sus dubitativos pilotos (Colapinto mejoró ligeramente lo que hizo Sargeant antes de sustituirle, pero tampoco hacía falta mucho, y Albon estuvo correcto sin más), lo que hace que pueda aspirar a colocarse como candidato a puntos en casi todas las carreras. Ya en los test de Abu Dabi en los que Sainz debutó al volante del Williams rodó en los tiempos de Albon. Todo un aviso a navegantes.

Alpine, con el novato Doohan (hijo del legendario Mick de motociclismo), Aston Martin con el sempiterno Alonso y el risible Stroll, pero también con las eventuales evoluciones 'made in Adrian Newey, o el equipo B de Red Bull cuyo nombre impronunciable no estará aquí, se jugarán el tipo carrera a carrera por no acabar al final de la parrilla.

El farolillo rojo

Muchos candidatos a la quema

Indiscutiblemente este es el lugar de la parrilla que nadie quiere ocupar. En 2024 fue el Stake F1, o lo que es lo mismo el antiguo Sauber y próximo Audi. Los inesperados cuatro puntos que logró Guanyu Zhou en Catar evitaron que cerraran el año con un clamoroso cero en su casillero, y pocos esperan que no se vaya a repetir. Cambian a sus pilotos por el veterano Nico Hulkenberg y por el prometedor Gabriel Bortoleto, canterano de McLaren, flamante campeón de la F2 y representado por un Fernando Alonso con el que compartirá pista.

2025 se presenta como un año de transición antes del gran cambio de 2026, pero también lo era 2021 y al final acabó siendo una campaña memorable. Con un poco de suerte, será una continuación de lo visto en 2024 con las cartas algo más barajadas. Bueno para el espectáculo.