Sainz y Alonso, dos víctimas con diferente pronóstico

La ironía es, posiblemente, la sensación que mejor puede definir la temporada 2024 de los pilotos españoles de Fórmula 1. Por un lado, Carlos ... Sainz cerró su décima campaña en el Gran Circo con dos victorias y otros seis podios, más puntos que nunca y una no renovación. Ferrari decidió dejarle su sitio para 2025 a Lewis Hamilton y el madrileño tuvo que buscarse la vida para encontrar un asiento.

Después de tantear prácticamente a todos los equipos punteros (desde Red Bull a Mercedes, pasando por Alpine), al final tuvo que conformarse con Williams, un viejo gigante que ya no pasa por sus mejores días pero que, pese a todo, tiene visos de mejorar. No estará al nivel de Ferrari, que le despidió con honores y conscientes de que quizá se hayan equivocado echándole, pero no tendrá que vivir las peleas internas (muchas veces retransmitidas en directo) con un Charles Leclerc que le ha superado por la mínima pese a ser 'Il Predestinato'. Sainz cierra su mejor temporada en Fórmula 1 en claro ascenso.

Para Fernando Alonso, en cambio, ha sido una temporada en la que ha tenido que sacar del pasado viejos argumentos. Aston Martin erró clamorosamente con la concepción del AMR24, un monoplaza mucho menos digno que su predecesor, que apenas le ha permitido luchar por el 'top 5' más que en contadísimas ocasiones y siempre bajo un contexto favorable. El paso atrás del equipo de Silverstone es tan evidente como necesario: han echado el resto para un proyecto a largo plazo, donde las piedras angulares son Alonso y el fichaje más sonado del año (con permiso de Hamilton y Ferrari): Adrian Newey.

La incorporación del Leonardo de la Fórmula 1 reciente es la mejor noticia que han recibido los aficionados de Aston Martin, por no decir la única, en una campaña para olvidar y en la que, como siempre, Alonso ha rendido por encima de las expectativas, incluso aunque sean tan bajas.