Póker de poles de Leclerc en Bakú

La clasificación del GP de Azerbaiyán fue dominada, por cuarto año consecutivo, por el mismo piloto de los últimos tres, Charles Leclerc. El monegasco demostró su superioridad en Bakí en una sesión complicada, marcada por el diferencial del estado de la pista en según qué momentos y por el mal resultado de los McLaren (Lando Norris cayó eliminado con estrépito en la Q1) y de los Red Bull (hasta Sergio Pérez superó a Max Verstappen). El gran candidato a ganar este domingo debería ser él, pero los precedentes juegan en su contra. Pese a salir primero en las tres últimas carreras en Bakú, Leclerc no ha ganado nunca.

El ganador del GP de Italia en Monza tendrá que vigilar a Oscar Piastri, que saldrá segundo y es el único argumento de McLaren de cara a la victoria, y a Carlos Sainz, quien de nuevo sin hacer ruido, partirá tercero y con aspiraciones. El otro español en liza, Fernando Alonso, saldrá octavo, justo delante de los sorprendentes Williams y con los puntos como único objetivo realista del asturiano.

La presión por no quedarse fuera en la primera fase de la clasificación aumentó unos cuantos bares, en cuanto la pista comenzó a ser mucho más deslizante que en otras ocasiones en este mismo circuito. Así, se empezó rodando mucho más lento de lo previsto, rondando el segundo por encima del tiempo logrado en los libres, con los grandes favoritos sin dejar de presionar arriba pero con algún temor al accidente.

Eso dio lugar a una cierta sorpresa, como ver al argentino Franco Colapinto por momentos en la zona alta, por delante incluso de Charles Leclerc, el gran favorito este sábado después de las tres poles que había sumado -y desperdiciado- en los años anteriores. Al final el más rápido fue el monegasco de Ferrari, como no podía ser de otra manera. También sorprendió Sergio Pérez, que haciendo bueno ese mote que se ha ganado de 'leyenda urbana' por su buen hacer en este tipo de trazados, desde el principio se mostró muy competitivo.

Pero también el miedo ante un eventual accidente hizo que varias veces se rozase el choque. El citado Colapinto (novato aquí) o Daniel Ricciardo llegaron a tocar los muros, mientras hombres como el mismísimo Verstappen se quedaron a menos de un centímetro según las mediciones oficiales. Con estos ingredientes, y una pista que cada vez mejoraba más en términos de competitividad, varios pilotos tuvieron que contener el aliento para no acabar eliminados. Incluidos Sainz y Alonso, pero también Verstappen, Piastri o Norris, que dio la sorpresa negativa de la jornada. El gran favorito para ganar la carrera se quedó fuera de la Q2. Entre una mala elección de neumáticos, un fallo propio de pilotaje y una inoportuna bandera amarilla, el británico tendrá que remontar para mantener vivas sus aspiraciones. Tanto debatir sobre si Piastri iba a tener que obedecer órdenes de equipo y al final no harán falta.

Alonso da el do de pecho

Las condiciones de pista comenzaron a estabilizarse en cuanto la temperatura hizo lo mismo. La labor de los pilotos fue más previsible, tanto en cuanto la pelea por los mejores tiempos quedó en manos de los Red Bull y los Ferrari, con Piastri ligeramente detrás como único soldado de McLaren y George Russell por delante de Lewis Hamilton, otra vez. Así, en la pelea por no caer eliminados y poder aspirar al 'top 10' no faltó a su cita Alonso, que como siempre intentó dar un extra con ese Aston Martin 'preNewey' que es más tractor que coche de Fórmula 1, como insinuaba Lance Stroll el día antes. Así, la campanada la dieron no solo los Aston Martin -al menos Alonso, que pasó quinto-, sino los Williams, con Colapinto haciendo enloquecer a los aficionados argentinos y Alex Albon, que pasó también, justo detrás de su futuro compañero Carlos Sainz.

La tanda definitiva dejó claro que el gran favorito para llevarse la pole iba a ser el mismo que lo había logrado en los tres años anteriores. Y así fue. Leclerc, que habría sumado la pole ya en el primer intento, saldrá otra vez desde el primer puesto de la parrilla del GP de Azerbaiyán, tras superar con solvencia a Piastri, que será el encargado de pelear por evitar una victoria de Ferrari y salvar los muebles para McLaren. Para ello tendrá que sujetar a Sainz, cuyo rebufo fue clave para el monegasco.

La sorpresa, relativa, visto cómo ha ido siempre en Bakú, la protagonizó Sergio Pérez, que por primera vez este año saldrá por delante de Verstappen en parrilla. El mexicano partirá cuarto, dos posiciones por delante del neerlandés. El aún líder del Mundial comanda el triplete de campeones del mundo, ya que justo tras él estarán Hamilton y Alonso, que en la última vuelta, superó a los Williams. El equipo inglés fue noticia por partida doble. Colapinto superó a Albon en la última vuelta, lo que hace de esa novena plaza el mejor puesto de salida de un argentino desde 1982, y por la memorable pifia que cometieron en el equipo con Albon.

La imagen surrealista del día fue la del anglotailandés saliendo de boxes con el sistema de refrigeración aún conectado a la toma de aire superior y el hielo seco rebosando del mismo sobre el 'cockpit'. Como buenamente pudo, Albon quitó el ventilador y lo tiró a un lado mientras salía a dar su última vuelta. Porque la Fórmula 1 también da lugar a los momentos cómicos.