Verstappen pierde la pole tras ser sancionado

David Sánchez de Castro Madrid Sábado, 30 de noviembre 2024 | Actualizado 01/12/2024 10:22h.

Cambio de última hora en el Gran Premio Catar. Max Verstappen ha perdido la pole. Hacía tanto que no la conseguia que incluso él mismo se sorpendió. Concretamente, había que remontarse al mes de junio, al Gran Premio de Austria, para ver al neerlandés al frente de una parrilla de salida. Pero, tras una sanción por molestar a George Russell al ir demasiado lento mientras este estaba en su vuelta de preparación, ha perdido una posición.

Finalmente, el holandés saldrá segundo y por delante de él George Russell, que quiere sumar por primera vez dos victorias seguidas y que ha sido muy competitivo durante todo el fin de semana, con los McLaren detrás. Lando Norris, que se mostró muy dócil durante todo el sábado, partirá tercero justo delante de su compañero, Oscar Piastri.

Para los españoles, una clasificación gris en el caso de Carlos Sainz, que partirá séptimo, y razonablemente buena en el de Fernando Alonso, octavo y muy por encima de las expectativas con el 'Tractor' Martin.

Unas horas antes, en la carrera sprint, quedó claro que no hay mucho en juego y que nadie se iba a arriesgar. Norris le cedió la victoria en la meta a su compañero Piastri, una manera de agradecerle su apoyo en algunas carreras disputadas este año. El australiano de McLaren, en las primeras curvas, se quitó de encima a Russell, tercero en meta tras una dura batalla con él, con lo que McLaren sumó un buen doblete. Más puntos con los que apuntalan su liderato al frente de la clasificación de constructores, toda vez que los Ferrari no pasaron del cuarto y el quinto puesto, con Sainz de nuevo por delante de Leclerc, que tuvo una gran batalla con el que será su próximo compañero, Lewis Hamilton, quien sigue sin sentirse cómodo en este Mercedes. Con Alonso undécimo, igual que salió, el espectáculo sórdido lo dejó Checo Pérez, que se quedó 'empanado' en la salida desde el pitlane, como un conductor cualquiera en un semáforo de una gran ciudad, y Franco Colapinto le tuvo que pasar sobre la misma calle de salida de boxes. El mexicano acabó último.

Todo esto quedó como una anécdota relativa, porque muchas cuitas pendientes quedaron para el domingo, previo paso por la clasificación.

Alonso, sorprendentemente bien

Desde el primer momento, Russell intentó demostrar que no quería especular y por eso no esperó a la notable mejoría del final de la Q1 para marcar su vuelta buena. El vencedor en Las Vegas tiene claro que está en un momento dulce y debe aprovecharlo, por si acaso Kimi Antonelli quiere subirse al Mercedes con ganas de reivindicarse. Ni el intento de los Ferrari, notablemente más rápidos en la última vuelta, le privaron del mejor crono de esta Q1.

Pero la sorpresa no fue ver a Russell primero o a los Ferrari justo detrás. Tampoco ver a Checo Pérez octavo, aunque ya sea novedad, sino apreciar a Alonso con el sexto crono de esta tanda. Bien es cierto que fue el único en llevar unos neumáticos blandos nuevos y no usados como el resto, pero tenerle ahí arriba sorprendió a propios y extraños.

Los eliminados en la Q1 fueron Albon, Lawson, Hülkenberg, Colapinto y Ocon. Poca sorpresa aquí, si acaso la de Hülkenberg, que suele mejorar las expectativas, o que entraran los dos Sauber en la siguiente ronda.

Aunque ya no tiene nada por lo que pelear, salvo por su propio orgullo, Verstappen fue el más rápido de la Q2 para pasar cómodamente a una Q3 que por primera vez en varias carreras tuvo a Alonso entre sus miembros. El asturiano se metió con el octavo crono, por delante de Kevin Magnussen y de Sergio Pérez, quien mientras su compañero marcaba el mejor crono, pasaba con solo doce milésimas de margen a la tanda definitiva.

La igualdad en la zona baja del 'top 10' fue extrema, hasta el punto de que entre Gasly, undécimo, y Alonso apenas había dos décimas. La tensión translució en boxes, cuando Sainz hizo una evidente salida insegura (culpa de su equipo por hacerle salir en ese momento) mientras venía en la calle de boxes el que será su sustituto, Hamilton, en Ferrari. Investigación al canto y poco más. Junto al francés de Alpine quedaron fuera Zhou, Bottas, Tsunoda y el ínclito Stroll.

Verstappen vuelve por sus fueros

Hubo que esperar a los instantes finales para comprobar quién iba a ser el penúltimo poleman de esta temporada, ya que la igualdad vista arriba no permitió avanzar quién iba a llevarse el mejor crono. Después de los primeros intentos, Russell solo pudo superar a Verstappen por apenas 45 milésimas, por lo que tuvo que apretar los dientes en su segundo intento.

Y no fue suficiente. El tetracampeón decidió que se sentía cómodo en este circuito y, no sin polémica por una frenada un tanto arriesgada, volvió a sumar una pole a su palmarés, algo que no lograba desde el Gran Premio de Austria en pleno junio. Sin nada que ganar ni que perder, el hambre del caníbal neerlandés sigue insaciable. Tras él y Russell, el insuficiente Norris saldrá tercero.

Los españoles partirán juntos. Sainz, incómodo durante toda la clasificación, no pasó del séptimo tiempo, mientras Alonso, octavo, da por muy buena esta posición de salida para el domingo. Especialmente porque tiene detrás a Pérez (casi un segundo le metió esta vez Verstappen) y a Magnussen, que tratarán de sacarle de la zona de puntos.