Pedro de la Rosa: «Aston Martin viene de un año espectacular, pero hay que crecer»

Pedro de la Rosa (Barcelona, 1971) no se quita el traje de embajador de Aston Martin ni en actos como el del reto contra un conductor de Renfe que protagonizó justo antes de irse a Baréin, donde este miércoles comienza la pretemporada de Fórmula 1. Cauto y sin elevar la voz, admite en esta entrevista que no van a ponerse expectativas antes de ver en qué situación están todos, incluido Aston Martin, después de un 2023 histórico para ellos. Tampoco se moja sobre el tema que va a ser el elefante en la habitación de la actualidad de la Fórmula 1: la continuidad de Fernando Alonso. Él, que le conoce desde hace años, simplemente se resigna a que el asturiano tome la decisión correcta… sea la que sea.

-Si ha habido un tren que ha arrollado las noticias en esta pretemporada, ha sido el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para 2025.

-Es importante explicarle a la gente que estamos a punto de entrar en la temporada 2024, y ya estamos hablando de 2025. Es futurología. Vamos a esperar y ver cómo va 2024. En nuestro equipo (Aston Martin) tenemos otras prioridades. No se pueden juzgar las decisiones que otros pilotos toman, porque no sabes la realidad de los otros pilotos o equipos, ni sus sueños, intereses… Yo respeto la decisión de Hamilton y le deseo mucha suerte, pero yo estoy aquí para que nuestro equipo sea lo más competitivo posible. No le he dedicado mucho tiempo a pensar en el cambio de Hamilton a Ferrari. Está tan lejos, que además no importa.

-Hablemos pues de las aspiraciones de Aston Martin. Después de ocho podios en 2023, ¿cúal es el objetivo mínimo exigible?

-En el equipo no hay objetivos claros de mínimos o máximos. El objetivo es crecer, evolucionar el coche, cerrar la diferencia con el coche de delante… Vamos a luchar por puntos, por podios y, por qué no, por la primera victoria en verde. Ese es el objetivo. A partir de ahí, vamos a tener claro que es una temporada de 24 carreras, muy larga, y tenemos que sacar el partido al coche en todos los circuitos. Se ha intentado hacer un coche de lo más versátil posible, con una ventana de operación más amplia. Pero vamos a aprender sobre él. Una cosa es lo que dice la teoría y otra es cómo va en la pista. Tengo ganas de ver el coche en el circuito de Baréin, donde vamos a aprender muchísimo sobre el coche nuevo. Vamos a disfrutar, pero vamos a ser adaptables.

-¿Qué debe afinar Aston Martin, como equipo, más allá de lo técnico del coche?

-Venimos de un año espectacular, un 2023 con sus momentos de subidas y bajadas, ocho podios y cinco veces más de puntos que en 2022. Hay que saber digerir esto, y a partir de aquí crecer sobre lo que se consiguió. Dicho esto, somos muy conscientes en el equipo dónde se tiene que mejorar y en eso han trabajado los técnicos. Hacer un coche más versátil puede sonar fácil, pero es muy complicado a nivel técnico. Hay que darle crédito a los ingenieros y a todos los que han trabajado en el AMR24, y esperar y aprender de él. Empezamos una temporada muy larga y va a ser clave la capacidad de desarrollo del equipo. Siempre lo es, pero con un calendario de 24 carreras, todavía más. Vamos a mejorar, paso a paso, con un objetivo muy claro: mejorar todas las áreas donde el coche del año pasado era más débil. Las sabemos, pero no las queremos decir porque hay muchas cosas que es mejor que los equipos trabajen en silencio, aunque estoy contento del trabajo que se ha hecho en el equipo.

-¿Quiénes son los rivales directos de Aston Martin, incluyendo a Red Bull?

-Sinceramente, no lo sabemos. Y va a ser difícil de decir. Uno puede haber hecho los deberes, estar orgulloso del trabajo en invierno, pero no sabe lo que ha hecho el resto. Va a ser difícil predecir hasta que en Baréin veamos los entrenamientos y situarnos. Y aun así, serán entrenamientos y la primera carrera en un circuito muy particular. Tendremos que esperar unas carreras para ver dónde estaremos cada uno. No es un tópico, es que realmente nadie sabe dónde va a estar y menos en una temporada en la que no hay pretemporada. Para mí, tres días de entrenamientos con un coche no te da capacidad de reacción. Hay muy poca información. No es que se quiera ocultar, es que no se sabe.

-Para usted también ha sido un invierno en el mercado de fichajes, que se ha zanjado con la continuidad junto a Antonio Lobato y Toni Cuquerella para DAZN. ¿Se siente cada vez más cómodo en esa labor de comentarista?

-Mi historia con la tele ha sido una historia muy fácil. Intento pasármelo bien. Si yo me lo paso bien, la gente se lo pasa bien. Soy un expiloto cero envidioso y eso es importante. Me encanta aplaudir las acciones de los compañeros que hacen las acciones mejor que yo. Por eso me siento muy cómodo comentando lo que hacen los otros pilotos y me encanta cuando hacen cosas que no espero. Mi aportación es el ojo del piloto. Creo que es importante mantener ese punto crítico, de sentirme un poco piloto. Si solo me siento comentarista, el espectador dirá que le falta algo, que este tío es más comentarista que piloto. Reciclarse un poco en la competición es muy bueno. Por eso mi paso por Aston Martin está siendo superútil para mí, porque me he reciclado de nuevo en una Fórmula 1 con motores híbridos, con todo el efecto suelo y las evoluciones que han introducido en estos últimos años. Estoy muy contento de formar parte del 'trío calavera'.

-Hablando de fichajes, le tengo que preguntar por el futuro de Fernando Alonso, que termina contrato en 2024.

-Es un tema muy personal suyo, si quiere continuar o no. Tiene que decidirlo y cuando lo decida, veremos. Hay que ser respetuosos con lo que quiere y cómo se siente. Yo personalmente creo que es un toro, está en su mejor momento físicamente. Es una gozada trabajar con él porque es un tío supercompleto, un piloto supercompleto y además es un líder. Ojalá continúe. Esperemos, tengamos paciencia y a ver qué quiere sobre su futuro. Y cualquier decisión que tome, la respetaremos, yo personalmente, al 2.000%.

-Y como siempre hace en la previa de cada carrera, una porra, en este caso para el Mundial.

-¿Sabes que ni me lo he planteado? Creo que el gran favorito es el campeón del mundo. Voy a poner a Verstappen, pero no me voy a mojar ni con el segundo ni con el tercero. Checo Pérez tiene que estar ahí otra vez, Red Bull va a ser el equipo a batir, pero eso no significa que sea un objetivo imposible de alcanzar para el resto. Vamos a trabajar para ello, porque el año pasado Red Bull ganó de forma dominante. Vamos a ver. Dedos cruzados, que tengamos una buena temporada y, sobre todo, que mejoremos durante toda la temporada para llegar al final fuertes.

