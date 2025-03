McLaren, a por el 'sorpasso' en las calles de Bakú

David Sánchez de Castro Jueves, 12 de septiembre 2024, 12:31 | Actualizado 17:09h. Comenta Compartir

Red Bull está en franca caída, víctima de sus propios pecados. Ya no está tan claro que Max Verstappen se vaya a proclamar tetracampeón del mundo, en buena medida por las propias triquiñuelas que ha realizado su equipo en una temporada en la que ya hay, al menos, tres escuderías que pueden meterle mano. Y no tiene nada que ver con las supuestas conspiraciones para perjudicar a Sergio Pérez que el sector más ultra de los aficionados mexicanos, los bautizados como 'checoplanistas', se empeñan en señalar cada fin de semana.

No es casual que desde el aviso de la FIA de que estaban empleando una frenada asimétrica en sus coches el rendimiento haya descendido notablemente. Se puede establecer una frontera entre el dominio aplastante de Verstappen y lo que está pasando ahora: en mayo, en el GP de España, Max Verstappen llevaba siete victorias en nueve carreras. Desde entonces, y han pasado seis grandes premios, no ha vuelto a ganar.

Ahora la nota dominante la está entonando McLaren. Aunque también hay sospechas sobre ellos y sobre sus alerones, supuestamente más flexibles que el resto, Lando Norris y Oscar Piastri parten como grandes favoritos para ganar este fin de semana en Bakú si saben hacerlo. Porque el regreso a la pista del gran premio azerí, el enésimo velo del régimen cuasidictatorial de los Aliyev para ganarse a Occidente, pone también a prueba la capacidad de gestión de un equipo que ya demostró en Monza que no sabe jugar como un grande. En Italia Charles Leclerc y la estrategia de Ferrari, pero también su propia pelea interna, dejaron escapar un doblete en parrilla.

Por si acaso, desde los altavoces mediáticos de las islas británicas ya han filtrado que McLaren apostará a partir de ahora por Norris (incomprensiblemente tenían dudas a estas alturas) y Piastri tendrá que tranquilizarse y no poner en riesgo su candidatura. No pueden permitirse el lujo de andarse con escrúpulos si quieren ganar a Verstappen, a quien Norris tiene aún a 62 puntos. Lo que sí parece probable es que este domingo se confirme el 'sorpasso' en la clasificación del campeonato de constructores, ya que solo hay 8 puntos entre McLaren y Red Bull. Y dado que con Sergio Pérez no se puede contar para nada, es harto probable que se produzca ese cambio de liderato en la general… con permiso de los otros.

Y es que el de Bakú, un circuito urbano de última hornada que ha dejado grandes carreras en los últimos años, puede ser un examen perfecto para todos los candidatos. Porque no solo McLaren está en condiciones de poner contra las cuerdas a Red Bull, sino también Ferrari o Mercedes. Leclerc, venido arriba tras ganar en Monza, o Carlos Sainz, con ganas de entonar un último canto en forma de victoria vestido de rojo de aquí hasta que se vaya a Williams, pueden dar la campanada en el sinuoso trazado que pondrá fin definitivo a la ronda europea (aunque, siendo estrictos, Azerbaiyán no pertenece al Viejo Continente). Tampoco hay que descartar a Hamilton o Russell, ni mucho menos, ambos con ganas de reivindicarse ahora que los focos están fuera de su box.

¿Efecto Newey en Aston Martin?

Si ha habido una noticia que ha eclipsado la previa del GP de Azerbaiyán, esa es sin duda el fichaje de Adrian Newey por Aston Martin. El genio con más títulos mundiales a sus espaldas, tanto de pilotos como de constructores, no empezará a trabajar oficialmente en la sede de Silverstone hasta 2025, pero muchos esperan ya que su mano se note. Al menos en lo anímico.

Sin embargo, que nadie se lleve a engaño: Fernando Alonso y Lance Stroll volverán al barro en el que llevan metidos toda la temporada. El circuito de Bakú puede limitar hasta cierto punto las dificultades técnicas que atraviesan, y es más probable verlos rondando la décima posición, con suerte, que la quinta.

Sin embargo, y usando un proverbio que se ha escuchado esta semana en China en boca española, las nubes más negras traen el agua más limpia. Y ahora mismo, pese a los nubarrones, en Aston Martin esperan un balsámico chaparrón en unos meses.