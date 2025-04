Verstappen vuelve a su lugar natural

David Sánchez de Castro Viernes, 22 de septiembre 2023, 12:48 Comenta Compartir

Max Verstappen fue el más rápido con facilidad en las dos sesiones de entrenamientos libres del GP de Japón. El bicampeón del mundo y líder absoluto del campeonato arrasó a sus rivales para confirmar lo que ya se sospechaba: lo vivido en Singapur fue un bache que ya ha quedado atrás y aquí va a ser capaz de dominar con puño de hierro en todas las sesiones que se disputen.

En un circuito de curvas rápidas como este, los Ferrari que tan bien fueron en Marina Bay no desentonaron. Sin llegar al nivel del líder de Red Bull, Charles Leclerc y Carlos Sainz acabaron en unas más que óptimas segunda y cuarta posición, lo que viene a reafirmar que las mejoras introducidas por Ferrari también sirven en un circuito tan distinto al del pasado domingo o al de Monza, donde también el español pisó el podio.

La sensación de que no van a poder cazar, ni con suerte, a Verstappen no tapa las buenas sensaciones que dejaron en los libres, con un muy buen ritmo de carrera y, lo que es más importante, constante. La ausencia de viento, algo bastante inusual aquí, también jugó a su favor, por lo que si las condiciones no cambian para este sábado pueden estar arriba peleando por la primera fila de la parrilla.

Las opciones de Ferrari son, en palabras de miembros del propio equipo, pelearle a Verstappen la lucha a una vuelta. Si bien la pole está prácticamente asignada, no ocultan su optimismo en el que al neerlandés pueden meterle mano en la clasificación, con un punto de suerte y una vuelta casi perfecta. Saben que es ahí en el único momento del fin de semana en el que las condiciones se pueden igualar mínimamente, siempre que logren una vuelta prácticamente perfecta este sábado.

Los que parecen no estar del todo cómodos, pero que visto lo visto en la última cita del campeonato aún pueden darse por satisfechos, son los Aston Martin. Fernando Alonso se quedó a 8 décimas del tiempo de Verstappen, en una sexta plaza que sabe a poco y que deriva claramente en un pensamiento ciertamente pesimista. Tanto él como su compañero Lance Stroll, que marcó el 11º, se dedicaron a ensayar especialmente en tandas largas de carrera con los neumáticos blandos, que son los que más problemas le pueden dar si la temperatura es tan alta como apuntan las predicciones.

Por lo demás, fue un viernes relativamente calmado que acabó con un accidente de Pierre Gasly al colarse en una curva rápida, más allá de que todos los pilotos e ingenieros pudieron ensayar según el plan previsto. Lo cierto es que todo apunta a que en la resolución del fin de semana pueden entrar en juego los jueces de las últimas citas, los McLaren, que con Norris tercero y Piastri (recién renovado hasta 2026) en una 8ª plaza pero con ritmo para más, pueden dar algún susto para esa zona media-alta de la tabla en la que aspiran a estar todos.