Marta García, la pionera que llama a la puerta del 'gran circo' de la Fórmula 1

La historia de amor de Marta García (Denia, 2000) con el mundo del motor brotó una tarde en la que con solo nueve años, su ... padre la llevó a ver una carrea de karting en el circuito de Villena de Alicante. «En el puente que hay en medio de la recta principal dieron la salida y le dije: «Papá, esto es lo que yo quiero hacer». Desde entonces ha recorrido miles de kilómetros hasta escribir su nombre en la historia del automovilismo español y el deporte femenino. La española es desde este fin de semana la reina de la F1 Academy, categoría auspiciada por la FIA que fomenta la llegada de mujeres a la cima del automovilismo y que ella ha dominado en su primera edición de principio a fin. Una pionera como en su día lo fue Fernando Alonso, piloto al que veía con interés antes de llegar a la adolescencia, cuando el asturiano de Aston Martin corría en Renault y ya era doble campeón del mundo de Fórmula Uno.

A la española, que estudia Marketing en la escuela de negocios ESIC Valencia, la presión le jugó una mala pasada en 2021, cuando dejó de competir por ansiedad, y desde entonces le da mucha importancia al trabajo mental. Con los años asegura haber aprendido a centrarse y controlar mejor la presión, algo de especial importancia en el automovilismo de más alto nivel. «La psicología y el rendimiento deportivo es un tándem indispensable. La mente es el 80% de los resultados, si no hay confianza en uno mismo y mentalmente no estás donde tienes que estar las cosas no salen», reconoce la joven, que adora la velocidad y competir, y reconoce que ser mujer en el mundo del motor no es fácil pero que poco a poco se ha ganado el respeto.

La alicantina, una influencer del volante que supera los 210.000 seguidores en Instagram, sube a menudo contenido relacionado con su día a día, su relación con el automovilismo y la evolución en la competición para ser una inspiración de las nuevas generaciones de pilotos y lograr mayor visibilidad en un deporte mayoritariamente de hombres. «Hay que conseguir una igualdad que creo no hay todavía», apunta la piloto de la escudería italiana Prema Racing, y que recuerda que siempre trató de tú a tú a los chicos sin ningún tipo de complejos cuando descrubrió la conducción montada en los karts.

Ganó el FIA Academy Trophy en 2015 frente a más de 50 pilotos masculinos procedentes de 25 países, y el Trofeo de la Industria, un prestigioso campeonato celebrado en Italia que en su momento lograron Giancarlo Fisichela, el propio Fernando Alonso o Lewis Hamilton, piloto que dice haberle influenciado para lograr sus objetivos dentro del mundo del motor, y con el que se ha ido sintiendo más identificada a medida que ha ido creciendo. El ganador de siete mundiales felicitó personalmente a la española tras su triunfo en el GP de EE UU, lugar en el que por primera vez ha coincidido en el tiempo con la Fórmula 1 y fue vista por televisión retransmitida como una competición normal, ya que hasta la fecha solo se había podido ver a través de la web de la categoría. «Te lo mereces», le dijo el británico.

¡Palabra de CAMPEONA!



Marta García y sus palabras tras convertirse en la primera campeona de la historia de la #F1Academy@martaracing #USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/ZohRCyhe3W — DAZN España (@DAZN_ES) October 21, 2023

De los karting dio el salto a los monoplazas, a la Fórmula 4. «Fue un cambio muy grande porque es totalmente diferente; tienes que aprender cosas nuevas como la técnica de conducción, los pesos del coche...». Posteriormente fue reclutada por la Academia de Renault Sport y desde 2019 formó parte de las Women Series, donde logró una victoria, dos poles y cuatro podios.

«Alguna vez sí que he escuchado comentarios machistas de padres de pilotos o de los propios mecánicos e ingenieros», cuenta la piloto, que tiene como objetivo para la próxima temporada irse a otra categoría superior y en un futuro, menos de diez años, sueña con correr en la F1. La de Denia lanzó a principios de marzo lanzó una campaña de crowdfunding para recaudar fondos de cara a la próxima temporada, en la que la F1 Academy coincidirá en siete grandes premios con el 'gran circo' de la F1, entre ellos Montmeló: «Dará más visibilidad», reconoce.

El próximo año los equipos de F1 se incorporarán a la competición, algo que para la joven es un paso importante y ayuda a que se normalice el hecho de que en la cima del automovilismo pueda estar una mujer, y quién sabe en un futuro próximo un hombre pueda devolverle los adelantamientos en la misma pista. «Nunca se ha confiado», lamenta.