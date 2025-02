20 curvas, 5,4 kilómetros y más de 300 km/h: Así será el circuito de F1 de Madrid

David Sánchez de Castro Martes, 23 de enero 2024, 10:12 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

Ifema, el centro de eventos que será también el epicentro de la gran cita del motor desde 2026, se engalanó este martes para confirmar lo que muchos calificaban de rumor tendencioso y buscado con intenciones políticas. Y es que Madrid ya tiene su Gran Premio de Fórmula 1, de nuevo, 45 años después del que se disputó en el circuito del Jarama en 1981. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, y Stefano Domenicali, CEO de la propia F1, mostraron orgullosos un proyecto que comenzó en 2019 como un sueño y que, poco a poco, se ha hecho realidad.

En el pabellón donde se está celebrando el espectáculo WAH, cuyos integrantes realizaron una espectacular versión del himno oficial de la F1 pero españolizado, se vio por primera vez el trazado oficial del que será el Gran Premio de España entre 2026 y 2035. No es casual el nombre. Barcelona también quería mantener la carrera, y de hecho, el presidente de la Comunitat de Cataluña, Pere Aragonès, se mostraba muy ufano presumiendo de ello, pero quizá no sea con el nombre Gran Premio de España.

Stefano Domenicali fue este martes rotundo: no son descartables los dos grandes premios, el de Madrid y el de Barcelona, conviviendo en el calendario en el Mundial de Fórmula 1. «Para que quede claro, el hecho de que estemos en Madrid no excluye la posibilidad de que estemos en Barcelona en un futuro», sentenció. Esta es una batalla que también estuvo muy presente durante la presentación oficial. Todas las autoridades destacaron lo mismo, que esta no ha sido una apuesta únicamente de Madrid, sino de todas las administraciones. El propio Domenicali confirmó que habían tenido una reunión en el Ministerio de Educación y Deportes, acompañando a José Miguel de los Mozos, presidente del comité ejecutivo de Ifema.

Propuesta del recorrido para el Gran Premio de Madrid Ciudad Deportiva del Real Madrid MadCool IFEMA N Fuente: Fórmula 1 (sujeto a la homologación de la FIA) Gráfico: L. CARVAJAL

EEl máximo dirigente de Ifema presumió de las instalaciones que tendrán, que serán climatizadas, cómodas para los aficionados, y con espacios de encuentro (que no tendrán en otros grandes premios), diseñados para la producción televisiva y también para el usuario, lo que muchas veces es contradictorio en otras carreras. En la misma línea, Stefano Domenicali destacó también el objetivo que tienen de que la de de Madrid sea una carrera a largo plazo, y que incluso sirva «de estímulo para que Fernando Alonso siga unos cuantos años más».

El circuito 'híbrido' de la F1

El circuito mostrado ante el público en la presentación es el anteproyecto que tendrá que aprobar ahora la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Los 5,4 kilómetros, con 20 curvas y una vuelta en clasificación estimada de 1 minuto y 32 segundos. Contará, además, con cuatro puntos claros de adelantamiento.

La salida estará en el mismo Ifema y ya en la cuarta curva, después de una gran peraltada. A su llegada a Valdebebas habrá un desnivel de 10 metros previa a una horquilla larga, que pondrá a prueba la resistencia lateral de los pilotos. Contará con dos túneles, y acabará además pasando por varios pabellones de Ifema, con especial atención a la curva 14 del trazado que será una de las más espectaculares de este circuito. Para los equipos será también novedoso, ya que contarán con un paddock totalmente cubierto, algo inédito en el campeonato, y capacidad para 12 equipos y 450 metros cuadrados para cada uno.

Tendrá una capacidad inicial para 80.000 espectadores, que después se incrementará en 110.000 para un objetivo de 140.000. Será, a grosso modo, capaz de albergar algo más de 'Bernabéu y medio'. El coste, que según han asegurado es de capital privado al 100%, tendrá también una importante reducción en costes ambientales Y es que, según aseguraron, el coste ambiental será de un 40 frente al 70 del circuito urbano al uso, o del 100 de uno permanente. Además, en cuanto a espacio, también será de mínimo impacto: un 35 frente al 80 del urbano y algo más del 100 en uno permanente.

«El mejor GP del mundo»

Tras este proyecto está la empresa Dromo. Jarno Zaffelli, CEO de la compañía, fue el encargado de señalar que este ha sido el punto clave para que confíen en él. No es casual elegirles, ya que son los autores de las reformas de Silverstone, Zandvoort o Spa. Los objetivos no pueden ser más altos. José Luis Martínez-Almeida sentenció que «Madrid no aspira a tener un GP de Fórmula 1, sino el mejor GP de Fórmula 1 del mundo». «Madrid quiere recuperar este GP, que será uno de los grandes acontecimientos deportivos del mundo. Entre 2026 y 2035 tendrán la mejor sede posible», insistió el alcalde, que tuvo un recuerdo hacia los 15 españoles que han participado en el 'gran circo', uno de los cuales, Luis Pérez Sala, estaba presente en el acto. No así Carlos Sainz hijo, aunque sí el padre, a quien le mencionaron varias veces para darle la enhorabuena por su recién conseguido cuarto título en el Dakar.

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, acabó la presentación dando un repaso profundo a las características de Madrid como región, e incluso citó a Michael Schumacher, cuando dijo que no era una leyenda, sino un tipo con suerte. Y es que este factor es importante para entender que este GP de España en Madrid se haya podido dar. Todo está presentado, y solo queda que la FIA dé su visto bueno.