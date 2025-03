Leclerc, con todo a favor para su gran día en Las Vegas

David Sánchez de Castro Sábado, 18 de noviembre 2023, 10:15 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

Por pura estadística, se acerca otra carrera que no va a ganar Charles Leclerc. El monegasco marcó una nueva pole, lo que ni mucho menos implica que vaya a llevarse la victoria porque, como ha demostrado en otras ocasiones, salir primero no le ayuda a llegar primero.

Y menos si tiene a un Max Verstappen que clama por venganza. Después de una clasificación en la que no ha podido llegar al ritmo de los Ferrari, muy fuertes durante todo el fin de semana. La penalización que arrastra Sainz desde el viernes le lastra, y pese a un 2º con muy buen sabor de poca (y que podría haber sido incluso mejor), tendrá que partir en una 12ª que sabe a poco. «Antes de nada, hay que decir que hemos un gran trabajo todo el equipo. Poder conseguir esa línea de parrilla ha sido maravilloso, era nuestro máximo. Aún estoy enfadado, pero no quiero mostrarlo. Esto es lo que hay». Noveno partirá Fernando Alonso, con dos 'morlacos' como Lewis Hamilton y Sergio Pérez detrás. La salida será más que emocionante. «Estoy satisfecho, he optimizado todo lo que podía y no había mucho más. Nos suele pasar en estos circuitos nuevos, si fuese a una vuelta, yo tendría muchas más oportunidad de descatar. Si cada uno tiene cinco intentos, pues los coches vuelven a la realidad».

Q1: los Ferrari marcan la pauta

La progresiva mejoría de las condiciones de agarre y temperatura de los neumáticos desde el principio convirtió en un problema y un reto para todos lograr un tiempo de corte a la siguiente tanda. Pero aún así, como ya se había visto el viernes en los esperpénticos únicos libres y el sábado por la mañana, los Ferrari se vieron fuertes de inicio. Especialmente un Charles Leclerc que se confirmó como la primera referencia del día, con Carlos Sainz detrás.

Pese a ser un circuito urbano, muchos pilotos vieron cómo les quitaban una vuelta por pasarse en una de las únicas zonas donde los límites de pista se excedían en la curva 8. La tensión en los últimos instantes propició que varios rozasen el accidente, como ocurrió entre Verstappen y Ocon, con gritos por radio incluidos y lindezas como «¡vaya estúpido!» del tricampeón al francés.

Con Fernando Alonso 10º y Stroll 11º, lejos del rendimiento inicial previsto para Aston Martin, la gran sorpresa fue el desastre de los McLaren, ambos eliminados. Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Oscar Piastri y Yuki Tsunoda fueron los primeros eliminados en una clasificación de este circuito de Las Vegas.

Q2: Desastre de Hamilton y Pérez

Ya dejaron claro en los libres previos a la clasificación que podían ser competitivos, y tanto Lewis Hamilton como George Russell demostraron que podían estar peleando por la zona alta, pero se toparon con unos Ferrari demasiado fuertes. Leclerc repitió como el más rápido de la tanda, con Sainz detrás pero a medio segundo, y a los pilotos de los coches negros se les empezó a ver las costuras. De hecho, el heptacampeón fue uno de los pilotos noticiables y no precisamente para bien.

La mala gestión a la hora de poner los neumáticos óptimos, o por exceso de confianza, hizo que dos de los tres 'grandes' (al menos uno), se quedaran fuera de la definitiva Q3. Lewis Hamilton (por primera vez en ocho Grandes Premios) y Sergio Pérez se quedaron fuera, por menos de media décima en ambos casos, junto a Hulkenberg, Stroll y Ricciardo. Por encima, Fernando Alonso pasó 7º, cómodo y con opciones de buen resultado.

Q3: Pole para Leclerc

No era un espejismo. Los Ferrari ya habían sido el gran referente del fin de semana antes de la clasificación, y en el primer intento se vio que iban a ser los grandes favoritos. En el primer intento, por muy poco, Leclerc y Sainz superaron a un Verstappen al que le costó más que en otras sesiones demostrar su fortaleza, pero con el cambio de neumáticos nuevos para el último intento todo se reinició.

Y sin embargo no cambió nada. Leclerc estaba inmenso y nadie pudo mejorarle, ni siquiera un Sainz que se quedó corto por muy poco. Su 2º, que será un 12º en parrilla, le confirma como uno de los pilotos con más ritmo. Lo tendrá muy difícil por esa sanción, y porque tiene por delante a tres 'bichos': Pérez, Hamilton y un Fernando Alonso que falló en el último intento de la Q3 y no logró pasar del 10º tiempo.