Las lágrimas de Hamilton, una gran noticia para la Fórmula 1

Las historias épicas tienen, salvo contadas excepciones, una serie de tópicos desde los tiempos griegos. Ulises tuvo que vagar, con la ayuda de Hera, para ... regresar a su casa por el mar Egeo antes de pisar tierra convertido en un mito eterno: la caída y resurrección del héroe. No se puede entender si no es de otra manera, y a diferencia de lo que pasa con otros temas literarios, como las tramas de crimen o las románticas, en la vida real hay un paralelismo claro con el deporte. Y, en concreto, con los aurigas de la Fórmula 1.

El héroe del domingo fue Lewis Hamilton. En un escenario que bien podría ser Troya, con unas condiciones más que complejas de gestionar, contra unos rivales que partían con mejores armas y solo con su buen hacer y una montura que a falta de caballo de madera le valió para regresar a la victoria. Cincuenta y seis grandes premios pasaron desde aquel GP de Arabia Saudí en el que Max Verstappen y él se mordieron a la yugular como prólogo a lo que iba a pasar más tarde. Más de dos años y medio después para el piloto que más carreras ha ganado en la historia de la competición para pasar de la 103 a la 104, una travesía en el desierto que, según él mismo confesó, llegó a pasarle factura mentalmente. Hamilton, al que aún le queda el canto de cisne final en Ferrari, no solo quería una más victoria con Mercedes: la necesitaba.

Ver llorar de manera inconsolable a quien ha ganado todo y más es el colofón perfecto para un relato que ni los mejores guionistas hubieran pensado. Hamilton demostró que aún tiene redaños, que no le da miedo verse en Silverstone con el peso de miles de espectadores en las gradas a sus hombros y otros tantos millones en las televisiones de todo el mundo. Con casi todo en contra, incluido un compañero que se confirma cada vez más como su heredero natural (pese al abandono por cuestiones mecánicas), el heptacampeón clavó su 104ª pica, novena en su país para sumar el récord de más victorias en el mismo circuito.

Más allá de la propia historia personal de Hamilton, que será uno de los grandes relatos de esta temporada, la victoria en Silverstone es posiblemente la mejor noticia que ha recibido la Fórmula 1 en esta temporada. Fue la confirmación de que Verstappen quizá gane el Mundial, pero no será uno aburrido. Que las primeras carreras del año las dominó y que ahora le tocará guardar la ropa, porque se acerca el invierno: ya no es tan superior. El dato habla por sí mismo: seis ganadores distintos en doce carreras, algo que en 2023 ni siquiera se soñó. Lo resumía Fernando Alonso, posiblemente el piloto que mejor lee las carreras y no solo en cuanto lo que a él le ocurre: «Ahora mismo, McLaren es el coche 'top'. Mercedes ha mejorado muchísimo, ha ganado las dos últimas carreras, Ferrari tiene el mejor coche o lo tenía hasta Barcelona, y Red Bull qué decir…».

Hay Mundial. Esa es la sensación generalizada, porque quienes pedían que Verstappen tuviera problemas para ganar lo están recibiendo como maná del cielo. Ser un ejército de un solo hombre también garantiza alternancia y, por tanto, espectáculo

De 'Checo' Pérez a 'Paro' Pérez

Lo que Alonso, que ya da por hecho que con suerte son el quinto o sexto equipo de la parrilla, no contaba tras la carrera es lo que para todos es evidente: Verstappen está solo. Si falla él, Red Bull se hunde porque Sergio Pérez resta más que suma.

De ser un firme candidato a victoria, a ser un 'meme' recurrente. Solo hay que visitar los grupos de aficionados de mayor afluencias en las redes, como el popular Telegram de 'Keep Pushing F1', para ver cómo es un chiste. Ya se hacen recopilaciones de sus apodos. De Checo Pérez se ha pasado a Chasco, Chucho, Chancho, Chanclas, Chicho, Corcho… Infinidad de motes ridiculizantes, que van en consonancia con su propia temporada.

Y es que el último mote es 'Paro' Pérez. Ahí puede acabar a este paso, porque ya hay voces desde dentro del equipo que apuntan a que están escudriñando su recién renovado contrato para encontrar cláusulas que permitan su despido inmediato. El dato es demoledor: Nico Hülkenberg, el otro héroe de Silverstone pero él con un discreto Haas, ha logrado más puntos en las dos últimas carreras que Pérez con todo un Red Bull en las últimas seis. Verstappen no necesitaba un segundo piloto hasta ahora… y ahora quizá ya sea demasiado tarde.