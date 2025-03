El juicio contra los chantajistas de la familia Schumacher comienza con la confesión de los acusados

Juan Carlos Barrena Martes, 10 de diciembre 2024, 15:30 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

Con la confesión de los hechos y la asunción de la culpa por parte de los acusados comenzó este lunes en la localidad alemana de Wuppertal el proceso contra tres hombres alemanes por el intento de chantaje a la familia del excampeón alemán de Fórmula Uno Michael Schumacher, de la que exigieron un rescate de 15 millones de euros para no hacer públicas las actas médicas, así como fotografías y vídeos privados del corredor sustraídos de su domicilio en Suiza.

Desde que Schumacher sufriera en diciembre de 2013 un accidente de esquí en los Alpes franceses, que le causó graves lesiones cerebrales de las que no se ha recuperado, su familia le mantiene protegido y aislado de la opinión pública en su casa. En esos once años no han informado en ocasión alguna sobre su estado de salud ni publicado una sola imagen del que es considerado ya una leyenda de la disciplina reina del automovilismo deportivo.

Entre los procesados destaca Markus F., de 53 años, un experto en seguridad que trabajó muchos años al servicio de la familia Schumacher y al que se considera responsable del robo del acta médica digital del corredor, así como de más de 900 fotos y 600 vídeos privados del corredor, su mujer Corinna y sus hijos Gina María y Mick, que copió de un ordenador en su residencia en la localidad suiza de Gland, en el cantón de Waadt.

Los otros dos procesados son Yilmaz T., de 53 años, principal acusado y portero de discoteca, y su hijo Daniel L., de 30 años, quienes contactaron directamente a la familia para realizar el chantaje bajo la amenaza de publicación de toda la información confidencial del antiguo piloto de Fórmula Uno en Darknet, la red clandestina de internet usada habitualmente por elementos criminales para realizar sus negocios ilegales fuera del alcance del control de la fuerzas de seguridad.

«Me toca dar la cara. Soy el responsable de esta mierda», dijo al comienzo del juicio Yilmaz T., con antecedentes penales y principal acusado del chantaje, quien se dirigió expresamente al abogado de Corinna Schumacher para pedir que «comunique, por favor, a la familia que siento mucho lo sucedido». El chantajista explicó que recibió del antiguo asesor de seguridad dos discos duros externos con el material comprometedor. Este le había asegurado que se los había proporcionado una de las enfermeras que atienden permanentemente al corredor.

«Pensé que con la historia podría ganar algo de dinero. La suma íbamos a repartirla entre los tres. Pensé en 10 a 15 millones. Al final pedí directamente 15», añadió durante su declaración. Yilmaz T. reveló que copió los datos en cuatro sticks USB de memoria y pidió a su hijo que redactara un correo electrónico con una dirección remitente que no se pudiera localizar. También su hijo confesó personalmente su participación en los hechos, mientras el experto en seguridad lo hizo mediante una declaración escrita que leyó su abogado.

Obsesión de la familia

Cuando se produjo el intento de chantaje la familia de Schumacher no se dejó intimidar y alertó a la policía ya después del primer contacto para denunciar el chantaje. Es más, Corinna Schumacher figura como acusadora privada en el juicio, también con el fin de evitar que la información confidencial sustraída llegue a hacerse pública durante el proceso. Preservar la intimidad del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno es una obsesión de su familia desde que tuvo el accidente.

La identificación y detención de los tres acusados tuvo lugar en junio pasado, poco después de que iniciaran la operación de chantaje y gracias a la ayuda de la policía suiza, que ayudó a localizar el origen de los correos electrónicos y posteriores llamadas telefónica amenazantes. El juicio ante la Audiencia de Wuppertal tiene previsto desarrollarse a lo largo de cinco vistas y no se espera sentencia antes del año próximo. La confesión de todos los acusados hará que sus penas se vean rebajadas y no alcancen el máximo de 15 años de cárcel. Medio locales subrayan en ese sentido que el desarrollo del proceso ante la audiencia de Wuppertal y no la Audiencia Superior es indicativo de que a los sumo castigarán a los tres con cuatro años de prisión.