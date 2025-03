El inicio tras la cortina de Fernando Alonso

Sainz, preparado y en alerta para dar el salto con el SF23

Unas horas después de que el Alfa Romeo, primer coche motorizado por Ferrari, se desvelara, la Scuderia confirmó el nombre de su próximo argumento para convertirse en el referente de la parrilla. Charles Leclerc y Carlos Sainz llevarán un SF23, un nombre que no arriesga ni tiene ningún significado oculto: Scuderia Ferrari y 23 por el año. Tan sencillo como toda una demostración de intenciones.Y es que la escuadra italiana tiene claro que lo que funciona no hay que cambiarlo, pero lo que no, sí. Con Fred Vasseur al frente en lugar del defenestrado Mattia Binotto, la clave estará en cómo lleguen sus dos pilotos. Sainz y Leclerc están mostrando públicamente en sus redes sociales cómo se están preparando en esta pretemporada, conscientes de que van a tener que elevar el listón con respecto a lo visto en 2022, cuando empezaron mucho más fuertes de lo que acabaron. La labor de sus preparadores físicos está siendo crítica, como ha demostrado Sainz que, en 'petit comité', admite estar en un estado de forma pletórico.Tras lograr su primera victoria en Silverstone la pasada campaña, sabe que Leclerc no le va a dejar ni un resquicio si se ven peleando por ganar de manera constante. Sobre el papel, Vasseur, que conoce a Leclerc desde que estaba aún subiendo la escalera hacia la Fórmula 1, debería dar las mismas cartas a ambos pilotos, pero por si acaso Sainz le va a poner las cosas complicadas. Ya han mantenido unas primeras charlas en las que el madrileño ha apuntado los detalles que quiere cambiar con respecto a la gestión pasada, que acabó suponiendo el gran enemigo del propio equipo.A una semana vista para ver el SF23, Leclerc y Sainz ya están pasando horas y horas en Maranello preparándose. Hay que estarlo ante Verstappen, Hamilton o Russell. Este año se presenta con más rivales de los previstos en 2022 y los pilotos de la Scuderia son conscientes de que no tienen margen para fallar.