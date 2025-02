Un sábado de Alonso para olvidar: embestido en el sprint y decimoquinto en la clasificación

David Sánchez de Castro Madrid Sábado, 4 de mayo 2024, 19:19 | Actualizado 23:18h. Comenta Compartir

Ni en la carrera al sprint ni en la clasificación: mal sábado para Fernando Alonso. En las dos tandas de este intenso sábado en Miami, el asturiano se vio fuera de su lugar natural y si en la carrera corta fue por culpa ajena, en la clasificación solo se puede achacar a un error suyo (se coló en la entrada a una curva). No es habitual verle el decimoquinto en la parrilla, como hará este domingo. Otro motivo más para ir encendido, y no solo por las decisiones de la FIA.

Y es que no hubo que esperar ni siquiera a la clasificación para ver cómo los comisarios se hacían los protagonistas al librar a Lewis Hamilton de lo que debería haber sido una sanción evidente. Pese a destrozar la carrera de tres pilotos, dos de los cuales abandonaron y otro pinchó, no le castigaron por ello. Este último fue Alonso, que acabó el sprint penúltimo, en una carrera que ganó Max Verstappen y que comenzó con problemas ya antes incluso de que se apagaran los semáforos.

Aunque nadie quería arriesgarse antes de tiempo, hay casos como el de Esteban Ocon, que embistió a Charles Leclerc en la salida de boxes y le endosaron diez posiciones antes de tomar incluso la salida del sprint. Tiene su mérito, habida cuenta del desastroso resultado que lleva Alpine este año.

Pero no fue lo suficiente como para que Leclerc perdiera comba con Verstappen, algo que sí le ocurrió al siempre desastroso Sergio Pérez, que cedió una posición. Pecata minuta con lo que ocurrió detrás, cuando Hamilton se pasó en la salida, se llevó puesto a Alonso, este a Lance Stroll y al final el último fue un Lando Norris que acabó fuera de carrera. Culpa absoluta del heptacampeón, que fue demasiado optimista en la primera curva. «¡Hamilton vino como un toro!», se quejó por radio un Alonso que no se podía creer lo que estaba pasando. Y es que Hamilton no solo causó el abandono de Norris, sino también el de Stroll y un pinchazo en el coche de Alonso.

El español aprovechó el obligado paso por boxes a fin de poner ruedas nuevas para colocar neumáticos duros, ya que no iba a poder puntuar y así podía conservar para el domingo. No hay mal que por bien no venga, aunque se explica regular que los comisarios ni siquiera se planteasen sancionar a Hamilton por esto, aunque fuera la salida de la carrera. Lo surrealista es que Kevin Magnussen, que cuando estaba peleando con el propio Hamilton se saltó la chicane, sí fue sancionado con diez segundos de castigo. Saltarse una chicane sí es sancionable, provocar dos abandonos e hipotecar la carrera de otro, no. «Seguro que no deciden nada porque no es español», auguraba Alonso, muy enfadado, después de la carrera al respecto, consciente de que los comisarios, ante la duda, siempre miran la bandera.

Luego ya Kevin Magnussen enloqueció, sacó de pista a Hamilton tres veces y casi provoca el accidente de ambos, por lo que los otros 35 segundos que le encalomaron sí que fueron totalmente entendibles. El danés volvió a demostrar de manera muy gráfica por qué se le considera uno de los competidores más sucios de la actual parrilla.

Con Alonso peleando por no ser el piloto que cerrara esta sprint pero sin arriesgarse por miedo a ser penalizado y Verstappen (cómo no) liderándola de principio a fin, las peleas que hubo más allá de los arañazos entre Hamilton y Magnussen en las poco más de quince vueltas sin coche de seguridad se diluyeron. El buen inicio de Daniel Ricciardo acabó cuando le pasó Pérez y casi Sainz. El madrileño sabía que iba a tener pocas opciones de podio (o lo que sea esa ceremonia para los tres primeros) en esta carrera corta, pero los puntos por el cuarto bien le valían el riesgo. Pronto se dio cuenta de que no iba a poder superar al que fuera su compañero en Renault, por lo que se conformó con el cuarto puesto final.

Al final, un Verstappen que aseguraba tener problemas se llevó la victoria de esta carrera corta antes de la clasificación, con Leclerc segundo y Pérez tercero. Sainz, quinto, y Alonso, penúltimo. A Hamilton le acabaron sancionando con un 'drive through', que transmutaron en 20 segundos, pero no por su incidente de la salida sino por exceso de velocidad en el 'pitlane'.

Alonso consuma el desastre en la clasificación

Horas después, y con los ánimos más calmados, se disputó la clasificación para la carrera. Aquí no hubo sorpresas de inicio, pero sí una noticia en Aston Martin. Y es que Alonso, que ya pasó el corte en la Q1 por solo 10 milésimas por arriesgarse demasiado en los cálculos de cuánto mejoraba la pista, vio cómo no pasaba por primera vez en esta temporada a la Q3 después de cuajar una muy mala Q2. Siempre había pasado a la tanda de los diez primeros en este 2024, y después de salir segundo en 2023 tenía buenas perspectivas, pero no tuvo su sábado. Le tocará luchar por puntuar y gracias.

Y hasta ahí hubo noticia, porque el resto fue previsible. Pese a ser una clasificación un tanto inusual en la que los neumáticos blandos resultaron por momentos menos competitivos que los medios, Verstappen consumó su séptima pole consecutiva, primera en Miami, por lo que partirá por delante de los Ferrari con toques azules que llevan este fin de semana. Leclerc partirá segundo y Carlos Sainz, sin hacer ruido, tercero.