Norris planta cara a un impotente Verstappen

¿Será aquí? Lando Norris logró este sábado una imponente pole en el GP de Países Bajos, donde tiene fijado el punto de mira para reivindicarse. Aquejado de una cierta debilidad en el cuerpo a cuerpo con Max Verstappen, el británico tiene muy claro que después de meterle cuatro décimas al campeón del mundo puede dar un golpe en la mesa este domingo. Convertir su cuarta pole en una victoria le quitaría de encima el sobrenombre de 'Blando' Norris que se ha ganado.

Los españoles tuvieron una jornada de contrastes. Carlos Sainz, que se quejó de que apenas había podido rodar en seco este fin de semana, partirá undécimo tras una mejorable eliminación en la Q2. Cuatro puestos por delante, séptimo, quedó Fernando Alonso, que acabó diagnosticando por la radio la situación real de Aston Martin: «No podemos dar más».

Con un piloto menos por el fuerte accidente que tuvo Logan Sargeant con el Williams en los terceros libres disputados en mojado, la primera tanda cronometrada de la clasificación acabó con el sorprendente Sergio Pérez como el más rápido, por delante de George Russell y de Carlos Sainz, que parecía que podía estar en una posición predominante.

La Q1 obligó a todos los mecánicos a estar al 100%, vistos los incidentes que habían sacudido los libres. No hubo que lamentar ninguna baja más aparte de la de Sargeant, pero nadie asumió riesgos innecesarios. Ahí es donde Sergio Pérez se reivindicó, aunque luego volvió a las andadas. Con Alonso pasando octavo y Lance Stroll un poco más atrás, pero sin demasiado peligro, los eliminados fueron Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou y el citado Sargeant sin tiempo.

Sainz y Hamilton, fuera de la Q2

La igualdad y la estrechez de margen entre los pilotos, especialmente los de la zona media, dejó dos inesperadas sorpresas en la Q2: Carlos Sainz y Lewis Hamilton cayeron eliminados y no disputaron la Q3. En una tanda muy tensa por la extrema competitividad de todos, en Mercedes y en Ferrari pasó algo similar. El madrileño y el que será su sustituto en Maranello quedando retratados.

Lando Norris y Oscar Piastri enseñaron la 'patita' y dominaron una Q2 en la que no solo Fernando Alonso, sino también Lance Stroll, demostraron que Aston Martin va en línea ascendente. Aunque en ningún caso se encuentran para pelear por grandes retos, tener a los dos monoplazas verdes clasificados para la Q3 en un trazado tan corto es una demostración de mejora clara. Y no solo eso. Stroll pasó con el cuarto mejor tiempo a la siguiente ronda, por delante de su compañero y teórico jefe de filas.

Además de Sainz y Hamilton, que saldrán en carrera undécimo y duodécimo, respectivamente, los mejores fueron Norris y Piastri. Los otros eliminados fueron Tsunoda, Hülkenberg y Magnussen. Ver la remontada previsible del español de Aston Martin y del heptacampeón del mundo será uno de los elementos interesantes del inicio de la carrera de este domingo.

La hora de Norris

Ya se había visto desde el principio de la sesión que, sin el factor lluvia que moviera un poco los dados y las bolas, Verstappen no iba a cantar bingo, aunque sí línea. En concreto la primera línea, ya que logró una gran vuelta en su segundo intento con la que puso en jaque la pole de un Norris que desde el principio de la Q3 dejó su impronta.

La labor de los McLaren este domingo quedará en manos de lo que pueda hacer Verstappen, especialmente en la salida, donde volverá a tirar del cuerpo a cuerpo. También este será un momento importante para Fernando Alonso, que con el séptimo puesto de partida aspira al menos a lograr puntos y no irse muy lejos del 'top 5', el objetivo deseable pero no tan fácilmente alcanzable. A su favor tiene que, según la previsión, no tendrá que sufrir tanto viento como en la clasificación. «Tendremos que hacer una buena carrera y luchar duro para mantener algunos coches rápidos detrás de nosotros», señalaba el asturiano.

