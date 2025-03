El GP de Arabia Saudí, una nueva oportunidad o una nueva pesadilla

David Sánchez de Castro Miércoles, 6 de marzo 2024, 17:59 Comenta Compartir

Si lo mejor que se puede recordar del GP de Baréin con el que se abrió la temporada 2024 es que ya ha pasado, está claro que algo no funciona bien en la Fórmula 1. Los aficionados recuerdan aún con bochorno lo vivido en el trazado de Sakhir, donde Max Verstappen arrasó de tal manera que ya se puede ver en algunas casas de apuestas cómo se han cerrado las posibles cuotas por ver al neerlandés ganando las 24 citas del campeonato. Hay un serio miedo de que eso pase.

En este sentido, el maremágnum que hay en torno a Red Bull y a la Fórmula 1 en general fuera de la pista parece ser insuficiente para que el caníbal de Hasselt pueda ceder lo más mínimo. Con su jefe Christian Horner más que cuestionado después de la filtración de los presuntos mensajes (y fotos explícitas) que le enviaba a su asistente personal que a su vez había sido amante de Jos Verstappen, padre de Max. Con la sospecha de que el RB20 no podría ser tan legal como a priori pareciera, y cuando menos alegal. Con el presidente de la FIA, Ben Sulayem, señalado por los habituales esparcidores de basura mediática desde Gran Bretaña por presuntas irregularidades que beneficiaron, entre otros, a Fernando Alonso. Con todos estos ingredientes, quizá, solo quizá, el GP de Arabia Saudí sea interesante.

Y es que, además de la anomalía de disputarse en sábado -¿servirá de excusa a futuro el Ramadán para cambiarlo en próximos calendarios?-, el trazado de Yeda cuenta con interesantes expectativas. Ya se vio en el pasado que puede ser la cita de batallas épicas, con el pico en 2021 incluida una pole absurdamente perdida por Verstappen o un toque entre él y Lewis Hamilton del que aún hoy se habla. También puede ser el lugar donde se vean alternativas en la cabeza, como ya quedó claro en 2023 y donde Fernando Alonso sumó un nuevo podio en esa recobrada juventud deportiva que le brindó Aston Martin y que ahora parece perfume pasado. Los muros, las largas rectas, la necesidad de reivindicarse en según qué casos… quizá más por deseo que por certeza, todos tienen claro que lo de Baréin no tiene por qué repetirse. O, según quién, sí.

Carlos Sainz y la furia roja

En algunos sectores, Carlos Sainz representa los valores de lo que un día se conoció como la furia española. Un carácter fuerte, dispuesto a rechazar las órdenes injustas y con la certeza de que le va a servir para poco. Casi como los viejos tercios que comandaba el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, hace casi 500 años.

Sainz demostró en Baréin que, quizá en Ferrari, han errado el tiro predestinando a Charles Leclerc a un futuro éxito que quizá nunca llegue. No se puede criticar la elección de Hamilton, habida cuenta de que si el piloto más exitoso de la historia se pone a tiro y aún es competitivo, nadie en su sano juicio (ni siquiera en medio de la ciclotimia habitual de Ferrari) podría rechazarle. Quizá el problema ha sido, es y será que la apuesta por Leclerc no tiene por qué ser la acertada. Sainz sabe no solo que reivindicarse ante Ferrari sería darles un bofetón de realidad, sino también que se encuentra en un proceso de casting en el que se tiene que 'ligar' a los jefes de equipo que quieran hacerse con sus servicios.

El podio de Sakhir ya es agua que no mueve molino, y la vuelta a la pista le dará la oportunidad de sacar de nuevo el carácter y las ganas para mantener su estatus, de momento temporal, de líder de Ferrari. Otro asunto es que pueda hacerlo, ya que Leclerc también tiene que mejorar sensaciones después de los problemas de frenos que hipotecaron su rendimiento el pasado sábado. No se puede obviar que, sin ellos y con el beneficio extra que dan unas órdenes de equipo evidentemente favorables a sus opciones, es factible que Sainz no hubiera saboreado el champín (que no champán) que descorcharon en el fastuoso podio de la primera cita de la temporada 2024.