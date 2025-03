La Fiscalía de Wuppertal busca a una enfermera por el chantaje a la familia de Michael Schumacher

La Fiscalía que investiga el intento de chantaje contra la familia del excampeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher ha incluido entre los sospechosos ... a una enfermera que estuvo encargada de los cuidados del piloto que resultó gravemente herido en un accidente de esquí en 2013 del que no se ha recuperado. Un portavoz de la Fiscalía de Wuppertal anunció este martes que la mujer, cuyo nombre no ha sido facilitado, es investigada como colaboradora necesaria del intento de chantaje.

Durante el proceso en esa ciudad alemana contra tres hombres por exigir a la familia Schumacher un rescate de 15 millones de euros por el acta médica del malogrado piloto, así como cientos de fotos y vídeos de su mujer e hijos robados de su residencia en Suiza, el principal acusado comentó que esos datos confidenciales los había proporcionado a los chantajistas una de las enfermeras encargadas del cuidado permanente del siete veces campeón de Fórmula 1.

La mujer debía haber declarado como testigo en la primera sesión del juicio, pero no acudió a la cita y se encuentra en paradero desconocido. Yilmaz T., de 53 años, y presunto cerebro del chantaje había señalado en su declaración que uno de sus cómplices le proporcionó dos discos duros externos con los datos reservados de Schumacher y su familia. Y que este le comentó que los había conseguido a su vez gracias a una de las enfermeras dedicadas a la atención del corredor.

Una de las empleadas al servicio de la familia Schumacher destacó ante el tribunal que cuando los chantajistas contactaron por primera vez con sus víctimas sospecharon inmediatamente de esa enfermera, que había sido despedida porque trabajaba de forma nada satisfactoria. «Vimos cosas nada bonitas», dijo la testigo durante el proceso que comenzó la semana pasada y continúa aún ante la Audiencia de Wuppertal.

Falso testimonio

La Fiscalía local anunció además la apertura de un procedimiento contra otro testigo como sospechoso de falso testimonio. Al parecer retiró durante el juicio una declaración de 33 páginas que hizo cuando se investigaba el caso. El juicio se desarrolla contra tres hombres de 30 a 53 años, a los que se acusa de intentar obtener mediante chantaje de la familia Schumacher 15 millones de euros por los datos reservados robados.

El principal acusado, un antiguo portero de discoteca que cuenta con antecedentes penales, y su hijo de 30 años confesaron los hechos al comienzo del proceso, mientras que el tercer procesado, Markus F. de 53 años, ha reconocido haber suministrado los discos duros pero niega su participación directa en el chantaje.

Desde que Schumacher sufriera en diciembre de 2013 un accidente de esquí en los Alpes franceses, que le causó graves lesiones cerebrales de las que no se ha recuperado, su familia le mantiene protegido y aislado de la opinión pública en su casa. En esos once años no han informado en ocasión alguna sobre su estado de salud ni publicado una sola imagen del que es considerado ya una leyenda de la disciplina reina del automovilismo deportivo.

Cuando se produjo el intento de chantaje, la familia de Schumacher no se dejó intimidar y alertó a la Policía ya después del primer contacto para denunciarlo. Es más, Corinna Schumacher figura como acusadora privada en el juicio, también con el fin de evitar que la información confidencial sustraída llegue a hacerse pública durante el proceso. Preservar la intimidad del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 es una obsesión de su familia desde que tuvo el accidente.