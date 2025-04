Alonso preocupa: hasta Stroll va mejor

David Sánchez de Castro Madrid Viernes, 28 de junio 2024, 18:01 Comenta Compartir

La afición española a la Fórmula 1 y en concreto los seguidores de Fernando Alonso tienen motivos para preocuparse. Y no porque Max Verstappen siga arrasando sin solución previsible a corto plazo, sino porque el asturiano está sufriendo un bajón de prestaciones que no se explica solo por el evidente descenso técnico de Aston Martin. Sin llegar a fallar estrepitosamente en sus vueltas, no es normal que Lance Stroll, su compañero, le supere. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que esto ha ocurrido.

Alonso saldrá decimotercero en el sprint del sábado, tras Stroll, y tratará de llegar a los puntos. Tendrá que ser octavo, al menos, ya que es una carrera corta. La labor de mejora de Aston Martin es ya obligatoria, pero también lo debe hacer el piloto español. Hasta los Alpine, que deben estar espoleados por la llegada de Flavio Briatore, han ido mejor que los coches verdes.

Por delante, más de lo mismo. Verstappen saldrá primero, por delante de los McLaren (menos de una décima entre el neerlandés y Lando Norris) y de George Russell, cuarto. El top 5 lo cierra Carlos Sainz que, a diferencia de su compañero, no tuvo ningún problema.

SQ1: Sin sorpresas arriba

Quizá por el susto de los libres en los que su motor se quedó parado, Verstappen demostró que no iba a jugársela de manera innecesaria en la clasificación para el sprint. El neerlandés fue de los últimos en salir para esta primera tanda, en la que acabó dominando por muy poco, apenas 74 milésimas a un Russell que tampoco sufrió.

El que sí lo hizo fue Lewis Hamilton, que pasó el corte por muy poco y después de que le quitaran un tiempo nada más empezar. La tensión también la vivió Alonso, que pasó por muy poco y, de hecho, prueba de que su vuelta no fue buena es que el recién renovado (para sorpresa de nadie) Stroll le sacó varias décimas.

No fue una tanda sencilla, ya que la igualdad extrema en un circuito tan corto hizo que varios se colasen, con Yuki Tsunoda dejando un buen trompo que acabó con él en la grava y el fondo destrozado. Pero pasó el corte, cosa que no pudieron decir Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon y Zhou, que fueron los eliminados. No estaba Sargeant en esta terna, ya que por primera vez en los últimos diez grandes premios superó a su compañero y pasó a la SQ2.

SQ2: Stroll, por delante de Alonso, y ambos eliminados

Entre las pocas sorpresas que hubo en esta clasificación para el sprint, una de las grandes fue ver cómo Stroll estrenaba su nuevo contrato superando a Alonso en las dos tandas que ambos pilotos disputaron. El canadiense ya lo hizo en la SQ1 y de nuevo le pasó en esta SQ2, con error incluido con una colada de frenada en la última curva del circuito.

Y eso es lo extraño: quedándose los dos Aston Martin fuera de la SQ3, algo razonablemente previsible en el contexto, que Stroll mejore a Alonso no es algo normal. Aunque no se espera que eso se repita en la carrera sprint del sábado o la clasificación definitiva para el domingo, lo cierto es que el canadiense sacó lo mejor de sí en toda la temporada.

Pero eso no les evitó caer: Magnussen, Stroll, Alonso, Tsunoda y Sargeant fueron los que no pasaron a una SQ3 un tanto inusual.

SQ3: Verstappen supera a los McLaren

Bien por temperaturas, porque esta clasificación solo sirve para gastar ruedas a lo absurdo o porque los pilotos quieren demostrar que este formato no les gusta, lo cierto es que esta SQ3 se disputó a una sola vuelta. Y eso propició que uno de los candidatos a zona alta se quedara sin poder rodar.

Cuando restaban menos de cuatro minutos, Charles Leclerc salió a la calle de boxes junto a los otros nueve pilotos. Lo que no esperaba es que un fallo en su motor le hiciese saltar el sistema anticalado, lo que le obligó a echarse a un lado y dejar pasar al resto. Cuando el coche se reinició y pudo salir, ya iba demasiado justo y no llegó a completar la vuelta de formación antes del banderazo a cuadros, por lo que se quedó sin posibilidad de marcar un tiempo. Así, en la carrera corta de este sábado arrancará décima.

El que estará delante será el nada sorpresivo Verstappen, que metió asi una décima a Lando Norris y algo más a Oscar Piastri, confirmados los McLaren como la alternativa al neerlandés. No así a Sergio Pérez, que fue incapaz de no abochornar a sus fans y se quedó a 1,3 segundos de su líder de equipo.

Sainz, primera opción española, no pasó del cuarto crono pero aspira a un podio en esta carrera sprint que le permita comenzar el fin de semana puntuando.