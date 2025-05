Fernando Alonso: «Con McLaren tuve los cuatro años más frustrantes de mi carrera» El asturiano apunta en una entrevista que con la escudería británica fue la única etapa de su trayectoria en la que no ha sido competitivo

Colpisa Sábado, 25 de marzo 2023, 20:23

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que, aunque la gente «sienta un poco de pena» y crea que se equivocó con sus cambios de equipo en la Fórmula 1, él considera que solo ha tenido «cuatro años frustrantes» en su carrera deportiva, todos en McLaren y porque el coche «no era competitivo».

«A veces siento desde fuera que la gente siente un poco de pena por los movimientos que he hecho en mi carrera, pero los hechos no me lo dicen de esa manera, estoy feliz de aclararlo», señaló el asturiano en una entrevista con el canal de televisión británico Channel 4.

En este sentido, el bicampeón del mundo considera que solo sus años en McLaren-Honda, entre 2015 y 2018, fueron realmente duros. «Diría que de 20 años de mi carrera, tuve cuatro años frustrantes en un McLaren-Honda que no era competitivo. Pero en 16 años de mi vida he estado en la Fórmula 1 luchando por podios y victorias, y eso es algo bastante único», indicó.

«A partir de la mitad del año, cuando firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin y en prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche... Fue algo personal; si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en la Fórmula 1», expuso un entusiasmado Alonso.

«Hemos empezado bien, con dos podios, pero Red Bull está en otra liga. Por eso hay que tener los pies en el suelo. Llegará una carrera que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los Ferrari irán bien en ese circuito. Y los Mercedes van a crecer porque son un equipo muy grande y ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil. Ese es el potencial que tiene Mercedes. Puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos, pero vamos a intentar retrasarlo lo máximo posible y seguir haciendo grandes actuaciones», finalizó el piloto asturiano, quien espera poder mantener este buen momento que vive la escudería británica.