Alonso hace soñar con lo impensable

¿Es real? Esa es la gran pregunta que los aficionados a la Fórmula 1 se hacían este jueves con sabor a viernes después de que Fernando Alonso acabara primero en los libres del GP de Arabia Saudí, por delante de George Russell y de Max Verstappen. No queda claro aún qué es más sorprendente, si el primer puesto de Alonso o el tercero del tricampeón del mundo, posiblemente por taparse en un trazado en el que los viernes sirven lo justo.

Lo cierto es que las características del trazado de Yeda permiten la sorpresa. Durante todo el día (tanto por la mañana como por la tarde, ya de noche), el rendimiento de los Aston Martin estuvo por encima de lo esperado. Incluso de Lance Stroll, que nada más salir a pista se dio contra un muro y rompió el buje de la rueda al rozar con la pared. Pero la sorpresa de ver a Alonso arriba, especialmente porque consiguió rápido su buena vuelta, da esperanzas para ver que lo de Baréin, un circuito muy singular, fue menos temible de lo esperado. Y es que parece que las temperaturas que se registraron en Arabia Saudí fueron más bajas de lo esperado, lo que perjudicó, por ejemplo, a Carlos Sainz, que no pasó del séptimo crono, por delante de Lewis Hamilton, que tampoco tuvo su mejor sesión de libres.

Aunque lo fácil es ser cauto, la situación invita a ser optimista. Tanto Alonso como Stroll y sus ingenieros acabaron este viernes con un cierto optimismo, no tanto para lograr la pole, que parece terreno vedado de Verstappen, sino para estar cerca. Eso ya sería suficiente, si finalmente lo puede confirmar el sábado en la carrera.

Más allá de lo que ocurra en la clasificación de este viernes, la labor de los pilotos será intentar que no se repita el soporífero inicio de la temporada. El circuito de Yeda es, posiblemente, una inesperada sorpresa para muchos, tal y como afirmaron los pilotos en su estreno allá por 2020. La labor de Herman Tilke y sus trabajadores en diseñar un trazado divertido de ver y pilotar, pero también con un riesgo alto de incidentes, lo convirtió desde un principio en una gran ventaja sobre el resto de nuevos circuitos.

El lío de Horner y el futuro de Alonso

Sin embargo, lo que más está moviendo a la afición es lo que pasa fuera de la pista. El anodino dominio de Verstappen se queda aún más opacado después de lo ocurrido con Christian Horner y el caso de presunto acoso sobre una empleada, su asistente personal, con el padre de Mad Max, el expiloto Jos Verstappen, como posible muñidor de la polémica. Y es que los líos de faldas de Red Bull pueden acabar consiguiendo lo que no han conseguido sus rivales.

En este sentido, otro ingrediente extra es el del futuro de sus pilotos. Con Max Verstappen con contrato hasta 2028, salvo que el lío con su jefe acabe con él fuera, hay muchas miradas puestas en Fernando Alonso. El asturiano acaba contrato con Aston Martin, pero su nombre no está solo en la mesa de los de Silverstone, sino en la de otros muchos. Entre ellos, como él mismo confirma, Red Bull.

«Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil de creer todos ellos. Sí que creo que estoy en la lista, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras», aseguraba antes de subirse al coche este jueves, pero que nadie alce las campanas al vuelo. Aún tiene que tomar la decisión con mayúsculas. «Primero debo decidir si quiero seguir corriendo. Sería egoísta si solo pienso en renovar y ser piloto de F1, que está muy bien, pero no soy esa clase de persona. Si me comprometo es porque hay una posibilidad de ganar carreras y voy a entregar el 100% a una organización que dará su 100%. Hay muchos interrogantes, pero esa es la segunda parte. La primera parte del futuro son mis decisiones personales», sentenciaba el asturiano.