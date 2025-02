Fernando Alonso, de cumpleaños en el barro

«¡Feliz cumpleaños, Padre!», escribían en las redes sociales de la Fórmula 1 para felicitar a Fernando Alonso este 29 de julio por las 43 velas que sopla en su tarta. El que fuera el piloto más joven en ganar un gran premio y actualmente ... el mayor de la parrilla sigue siendo considerado una leyenda, aunque ya hace mucho que no es candidato a victoria ni a podio, y aunque está sumido en esa zona enfangada en la que puntuar es el objetivo primordial en cada carrera.

Hace ya mucho tiempo que Alonso entendió que en la Fórmula 1 tiene que disfrutar de los pequeños éxitos porque los grandes le son ajenos. La mejor prueba de ello es que en el extraño Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, copiaron la estrategia del hombre que quedó primero (pero no ganó) y finalizó séptimo y gracias a esa sanción. La cita de este domingo será recordada por una curiosa estadística: el que marcó la vuelta rápida de la clasificación no fue el 'poleman' y el que entró primero en meta no fue el ganador el domingo.

Alonso acabó octavo. Tres puntos más, que dan bastante igual visto lo visto, porque no hay más. El bache que atravesaron en abril, cuando introdujeron unas novedades técnicas que se ganaron el calificativo de 'peoras' y no mejoras como suelen decirse popularmente, fue demasiado profundo, hasta el punto de que tuvieron que reiniciar todo. En Aston Martin volvieron a configuraciones incluso de principio de temporada con el reto de volver a poner todo en su sitio y darle armas a Alonso y a Stroll (que también está en el equipo, y últimamente sin desentonar tanto) de cara a su lucha por puntuar.

Porque no hay más. Lo que hace un año era el podio como objetivo se ha tornado en llegar al 'top 6' como reto deseable. De hecho, la quinta posición en Arabia es su techo este año y se logró como se logró. Alonso no desespera, pero sí pide más. Cada año por estas fechas siempre le cuadra su cumpleaños en un gran premio, y el que antes era el de Hungría como previa al parón veraniego ahora es el de Bélgica, mucho más movido y entretenido como se pudo ver este fin de semana. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: dar lo mejor que se pueda con las armas que le pongan a su disposición.

Resistencia 'alonsina'

Y es que a sus 43 años hace ya mucho tiempo que Alonso ha aprendido a convivir con las circunstancias que le tocan. Que si la FIA le hace una pifia y le impide dar una vuelta extra en clasificación, que si el equipo plantea una estrategia que solo sale bien si aspiras a ganar pero no por detrás, que si las ruedas se sobrecalientan y se destrozan mucho antes de lo esperado… Habría que pensar mucho para encontrar una temporada de las más de 20 que lleva en Fórmula 1 para rememorar una campaña con un coche perfecto.

Quizá la virtud más destacable de Alonso en este sentido es la tan manida resiliencia. No desde el punto de vista de los libros de autoayuda o los eslóganes en tazas, sino casi desde un punto de vista metafísico. Alonso ya sabe que algo le va a salir mal en una carrera. Hace ya mucho que los responsables de Aston Martin se dieron cuenta de que este año iba a ser una navegación por aguas de bajo fondo, con más barro que gloria. El AMR24 es, en comparación a sus rivales, un monoplaza menor que no tiene aspiraciones más que para alcanzar la zona de puntos, de las más disputadas. Habida cuenta de que además tiene rivales que ocupan un lugar que no le corresponde, como es el caso de un Sergio Pérez que hasta ahora debería haber peleado si no por ganar al menos por el podio, pero que una y otra vez se ha visto más cerca de Alonso que de Verstappen. Todo apunta a que esto va a acabar, y no porque Aston mejore, sino porque le van a enseñar el finiquito al mexicano en este periodo vacacional.