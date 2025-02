Andy Stevenson, el perro de presa de Aston Martin contra la FIA

Hace ya décadas que la Fórmula 1 dejó de ser un deporte únicamente de pilotos para ser una guerra con diferentes divisiones: pilotos, ingenieros, mecánicos y abogados. La política de la Fórmula 1 es tan o más relevante que un buen adelantamiento, una salida brillante ... o una estrategia óptima en los cambios de neumáticos si se sabe usar bien. Aston Martin es consciente de ello y, por eso, ficharon al hombre al que deben agradecer que este fin de semana sumaran más puntos de los inicialmente previstos. No fue Fernando Alonso esta vez al que hay que otorgarle el mérito.

Se trata de Andrew Stevenson, el director deportivo del equipo. Un hombre de la casa (se unió a lo que hoy es Aston Martin en los tiempos de Eddie Jordan, a mediados de los 90) que conoce muy bien los entresijos de la Fórmula 1 y, sobre todo, los resortes que debe tocar para activar según qué mecanismos normativos en caso de que necesite una reclamación.

Lo vivido en Austria fue una de sus mejores obras, pero no la única, de este año. Cuando Fernando Alonso admitía en las declaraciones postcarrera que esta había sido una cita «para ver de nuevo en televisión» nadie pensaba que se refería a que iba a ser necesario volver a ponerse la retransmisión para comprobar qué pilotos se habían saltado los polémicos límites de la pista de las curvas 9 y 10 y, una vez establecidos, cuáles habían sido sancionados. Ahí entró la labor de Stevenson.

Esgrimiendo la normativa deportiva de la FIA, y en concreto el artículo 33.3 (¿cómo 33?), logró no solo que la FIA aceptara su apelación, sino que admitieran a las claras que estaban totalmente sobrepasados. La decisión de no poner límites de grava en esas curvas y prometer una labor muy estricta de vigilancia acabó ahogándoles por un sobretrabajo del que no pudieron escapar. Tal fue así que ni siquiera ha quedado claro cuántas de las 1.200 acciones potencialmente ilícitas que tuvieron que volver a ver eran realmente ilegales.

Stevenson no dio un paso atrás. Sabía que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll podían ganar posiciones si estrangulaba (metafóricamente) a los comisarios de la FIA y por eso, usando la propia normativa que la FIA había prometido cumplir, logró sus objetivos. Esta es una de las claves de este viejo 'picapleitos' (que es mucho más), que ya logró ser pieza clave hace unos años cuando se acusó a Aston Martin de ser un 'Vercedes' por el notable parecido que guardaba con el monoplaza que conducían Lewis Hamilton y Valtteri Bottas por entonces.

No es solo lo que suma, sino lo que resta a los demás

Una de las grandes novedades que se ha encontrado Alonso en Aston Martin es que tiene un equipo dispuesto a partirse la cara (en este caso incluso literalmente) por él. En las nueve carreras disputadas hasta el momento, tanto los mecánicos como los jefes y responsables técnicos y deportivos del muro verde han llamado a la FIA para reivindicar lo suyo, muy por encima de lo que la lógica a largo plazo les recomendaría. En Aston Martin hay lo que faltó en Ferrari o McLaren: gente dispuesta a exprimir el reglamento a su favor y, además, con conocimiento al respecto.

Andy Stevenson no solo ha logrado que este fin de semana el equipo sume más puntos: también que resten otros. Tras el banderazo a cuadros, Alonso y Stroll habían sumado menos puntos que Charles Leclerc y Carlos Sainz. Después de la reanudación, habían sumado más. Y no es la primera vez: fue el hombre que logró devolver al podio a Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí, el número cien en su cuenta particular, cuando logró demostrar que los diez segundos impuestos por el ligero toque del mecánico del gato hidráulico cuando estaba cumpliendo sanción no había afectado para nada.

Como ocurrió este fin de semana en Austria, en Yeda la FIA quedó totalmente retratada por un Stevenson que se ha ganado ya un hueco en el círculo interno de Alonso. Su labor, encomiable a todas vistas, no va a reducir la distancia con Red Bull, que ha dominado en 532 vueltas de las dadas este año por 26 del resto, pero ya lo quisieran para sí cualquiera de los demás equipos.