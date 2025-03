Verstappen besa la lona, Sainz resurge y Alonso se hunde

David Sánchez de Castro Sábado, 25 de mayo 2024, 17:49 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

Ayrton Senna mantendrá su récord de ocho poles consecutivas en un inicio del Mundial, después de que Max Verstappen haya cayese derrotado, por fin, un sábado. Un golpe al muro fue el mejor síntoma para confirmar que este sinuoso y legendario Mónaco no es el escenario propicio para Red Bull, ya que Sergio Pérez abochornó a propios y extraños al no pasar del 18°.

Solo dos puestos por encima del mexicano partirá Fernando Alonso, que no tuvo ni suerte (se topó con tráfico en su intento bueno), ni tino (no estuvo especialmente brillante en su primer giro rápido), ni coche (las evoluciones de Aston Martin ni están ni se les espera). En cambio, Carlos Sainz confirmó que Ferrari no es solo Charles Leclerc, flamente poleman ante su público (lo que casi es garantía de que no va a ganar, precedentes vistos), y desde el tercer puesto buscará un nuevo podio en casa de Alberto de Mónaco.

La labor de los pilotos en esta clasificación era, si cabe, aún más relevante que en otros trazados. No es casual, por tanto, que desde el primer minuto de la sesión oficial todos buscasen clavar la vuelta sin un fallo ni un susto. Visto lo visto el viernes, con constantes rozadas a los muros, evitar un toque era casi tan importante o más que bajar dos o tres centésimas. Que se lo cuenten a Verstappen.

Q1: Desastre de Alonso y Pérez

Pocos esperaban ver algún incidente a las primeras de cambio, pero sí sufrir a varios de los favoritos en una Q1. Y es que no solo Verstappen, que comenzó ya con serios problemas en esta clasificación, sino también Norris o Hamilton vivieron su particular momento de susto en forma de frenadas bruscas. Pero mucho peor fue lo de Alonso,

Las sensaciones que tuvo el español antes del GP no fueron nada positivas. El asturiano tuvo mala suerte, ya que se topó con dos pilotos que iban lentos (Norris entre ellos) y lastraron su intento. No hizo otro y vio cómo le echaban de la clasificación a las primeras de cambio. No fue la única decepción hispana, aunque de quien nada se espera, nada sorprende. Sergio Pérez puso otro clavo en su ataúd deportivo quedando antepenúltimo en esta tanda. Poco más se puede añadir.

Q2: McLaren aprieta

La duda sobre si Verstappen iba a aparecer no se resolvió en la segunda tanda de la clasificación. Y es que, aunque el neerlandés llegó a tener el mejor crono por momentos, fueron los hombres de McLaren quienes mandaron en esta Q2, con Norris con el mejor crono, el tricampeón segundo a 13 milésimas y Piastri a solo 24. Una igualdad extrema en la que un error podría ser fatal.

Pese a la tensión y expectativa, no hubo que lamentar incidentes. Con Sainz octavo, pero dentro de la Q3, no hubo mayores sustos que los ya vividos. Leclerc esta vez se mostró razonablemente cauto, consciente de que iba a poder pasar el corte sin mayores dificultades para pelear por una pole en casa.

Pese a la razonable tranquilidad que se vivió en la pista, sí hubo alguna sorpresa, como el quinto de Gasly en esta Q2 que bien hubieran firmado en Aston Martin. Porque Stroll, como era previsible, no pasó el corte.

Q3: Claudica Verstappen

No fue una tanda previsible, ni mucho menos. A diferencia de otras clasificaciones en las que ya se sabía que iba a ser Verstappen el triunfador del día, primero Leclerc y luego Piastri dejaron claro que esta pole se iba a vender cara.

Y tanto, porque no fue el gran favorito el poleman. El mal resultado de Verstappen, que partirá desde la sexta plaza, fue consecuencia de un golpe contra el muro. Él se excusó en que el monoplaza se deslizaba demasiado, pero ya se vio el viernes que iba a tener un sábado complicado. Cayó el rey de las clasificaciones en la octava cita de la temporada.

El hombre que partirá desde el primer puesto de la parrilla será el ídolo local, Charles Leclerc, que buscará acabar con su maldición en casa. Tras él, Oscar Piastri y Carlos Sainz, que en silencio saldrá con todo a favor para sumar su tercer podio en el Principado y si la suerte le acompaña, algo más.