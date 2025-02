Alonso y Sainz se hielan en Silverstone

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 9 de julio 2023, 15:55 | Actualizado 21:37h. Comenta Compartir

Otra victoria de Max Verstappen, y van ocho, que confirma que esta temporada está siendo una de las más aplastantes que se recuerdan en años. El neerlandés no salió bien, la mínima mácula que se le puede poner, pero empieza a rozar lo absurdo que pese a todo sea prácticamente un sueño ver a otro que no sea él en lo más alto. Quienes le acompañaron en el podio no fueron los habituales Sergio Pérez y Fernando Alonso, ni mucho menos, sino los británicos Lando Norris y Lewis Hamilton, orgullos locales.

Y es que Verstappen hizo una muy mala salida y propició que Lando Norris le adelantase en el inicio de la carrera en Silverstone. La enorme arrancada del piloto de McLaren hizo que la grada se viniese arriba a lo grande, toda vez que fue cuestión de esperar a que el DRS propiciase el enésimo adelantamiento dopado para que el neerlandés volviese a su posición natural. Tanto Norris como su compañero, un inesperado Oscar Piastri, se engancharon a su espalda para intentar escaparse de los perseguidores, a los que comandaba Charles Leclerc.

Por detrás, cara y cruz para los españoles en las primeras vueltas. Mientras Carlos Sainz perdía la posición con un George Russell que arrancó con neumáticos blandos frente a sus medios, Fernando Alonso ganaba tres de plazas que luego tuvo que pelear con uñas y dientes en su búsqueda del 'top 5', hasta volver a perder dos en breve. Ni siquiera se prestó a combatirlas, consciente de que estaba teniendo más problemas de lo previsto: como ocurrió en Barcelona o en Austria, la temperatura baja le pasó factura.

Sea por cuestiones de temperatura, o porque las temibles nubes negras que se acercaban amenazaban lluvia, en Ferrari decidieron ir al llamado 'plan B', que consistió en estirar la entrada de Carlos Sainz al máximo para hacer un cambio más tardío que el de su compañero. A Charles Leclerc le hicieron entrar bastante antes, aunque luego llegó el primer golpe de efecto en la carrera y se quedó en nada.

La avería del Haas y la pelea en Ferrari

La previsible aparición de un coche de seguridad hizo que saltasen por los aires las ideas de Ferrari. Como no podía ser de otra manera, y ya no es novedad, la estrategia de la Scuderia dejó mucho que desear, porque la idea de estirar en pista la presencia de Sainz le privó de opciones en la recta final de la carrera. El madrileño, que partía quinto, acabó en una décima posición que deja claro que una vez más la idea fue nefasta.

Y entre los que privaron de una posición más alta estuvo el propio Leclerc. Con un Sainz que veía cómo su poca renta se desangraba conforme pasaban las vueltas, su compañero tuvo que batirse el cobre para ganarle la posición. Porque el madrileño no podía estar más desesperado viendo que, otra vez, su equipo se convertía en un enemigo perfecto. Sainz, muy nervioso, incluso recibió después las críticas de Pierre Gasly por su agresiva defensa. El madrileño se está ganando una fama que no merece.

Tampoco estuvo bien Alonso en la segunda parte de la carrera. No pudo contener a Hamilton, y ni siquiera lo intentó. De hecho, tuvo que sacar sus viejos aprendizajes como defensor para resistir lo que venía por detrás. Después de un fin de semana muy complicado para él, en el que minimizar los daños fue la clave, se vio obligado a pelear con una de las grandes sorpresas de estos días, un Alex Albon que se vio desesperado por no poder pasar al asturiano, pero conforme con el octavo puesto final que firmó. Para Williams, todo lo que sea sumar (aunque sea de poco a poco) es más que suficiente. Para Aston Martin, en cambio, sabe a poco este séptimo puesto final.

La carrera dio poco más de sí, más allá de la remontada de Sergio Pérez obligada de nuevo por un sábado nefasto para el mexicano. Checo, que estará el sábado en Madrid para una exhibición, cortó su paso en la sexta posición, ante la imposibilidad de lograr más frente a Russell, Piastri y por supuesto los tres de arriba.

Para el recuerdo de este fin de semana, el enorme rendimiento de los McLaren, con especial atención a Lando Norris, que firmó un magnífico segundo puesto por delante del mismísimo Hamilton. Piastri, cuarto, tampoco olvidará esta carrera, que es su mejor resultado en F1 hasta el momento. McLaren ha vuelto, parece, lo que añade un nuevo jugador a la partida por ser el segundo equipo en liza y confirma la tesis de que este está siendo un Mundial espectacular, de no estar Verstappen. El problema es que está, y se le espera.