Verstappen hace campeón a Red Bull y atisba su alirón

Alonso: «Me llamaron demasiado pronto»

Aunque no era el objetivo planteado, Fernando Alonso dio por bueno el octavo puesto en Japón, no tanto por el resultado en sí, sino por el ritmo de carrera mostrado. «La carrera ha sido buena y mejor de lo esperado. El coche ha ido mejor de lo que yo esperaba en carrera. Teníamos muy buen ritmo y la salida fue muy buena, del décimo al sexto», destacaba por el lado bueno.

En su primera parte de carrera se sentía «cómodo, detrás de Ferrari y por delante de Hamilton», pero en boxes no estuvieron finos. «De repente, cuando me llamaron, creo que fue demasiado pronto. Creo que fue para cubrir con Tsunoda e igual hoy nuestra carrera no era con Tsunoda, sino más con los Ferrari y con los Mercedes. Ahí ya nos metimos en una espiral difícil de salir, con mucho tráfico», criticó. Además, en el AMR hay una notable falta de velocidad punta en recta. «Incluso con el DRS abierto los de delante se nos escapan. Cuando encuentras tráfico nuestra carrera se complica bastante», se resignaba.

¿Lo mejor de la carrera en Suzuka? Alonso lo tiene claro: «El ritmo en carrera». «En la crono nos ha faltado bastante y estábamos lejos de los mejores, y si hubiéramos parado cuando todos con dos juegos de neumáticos duros a diferencia de los Mercedes y los Ferrari, podríamos haber acabado sexto, por delante de Russell. Podríamos haber batido a un Mercedes y estar cerca de los Ferrari», se lamentaba.

Incluso podía haber sido peor. Desde Aston Martin le avisaron del problema de Lance Stroll con el alerón trasero por pisar los pianos de las curvas, pero Alonso no les hizo ni caso. «Ya tenía bastante con lo que tenía en el coche como para ir por el medio de la pista», dijo con una sonrisa.