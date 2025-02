Sainz sube al podio de madrugada tras las descalificaciones de Hamilton y Leclerc

David Sánchez de Castro Domingo, 22 de octubre 2023 | Actualizado 23/10/2023 12:51h. Comenta Compartir

Ni salir 6º, ni pelear con pilotos como Hamilton, ni los límites de pista que tantos problemas dieron evitaron la 50ª victoria de Max Verstappen en Fórmula 1. La remontada del tricampeón del mundo se consumó en la mitad de la carrera, lo que propició que la lucha por completar el podio fuera lo más emocionante. Lewis Hamilton, que luchó hasta el final, entró 2º pero dejó una gran lección de pundonor... y horas después fue descalificado. Él y Charles Leclerc, al que Ferrari destrozó con su estrategia, permitió a Lando Norris ser segundo y a Carlos Sainz, 3°.

El madeileño Sainz se dejó de los inventos en Ferrari, que castigó a Leclerc con su habitual estulticia con la planificación: fue el único en hacer una única parada en boxes. Y eso que salía desde la pole. Fernando Alonso, que partió desde el pitlane con el coche modificado para volver a la especificación de Catar porque la evolución resultó toda una pifia, ni siquiera eso. Después de consumar una gran remontada que le permitió pelear por los puntos, que Lance Stroll sí logró. La mejor noticia para Aston Martin es que esta carrera ya es historia y que les queda una menos para que acabe 2023. McLaren ya les ha adelantado en el Mundial.

Horas después de la meta, las revisiones técnicas encontraron que el suelo del Mercedes y del Ferrari de Hamilton y Leclerc respectivamente no cumplían con las medidas legales y fueron descalificados. Bueno para Sainz y Alonso, y no solo por el podio del madrileño: ahora este le saca 20 puntos a su compañero y Alonso no cede más con Hamilton. También se vió beneficiado, entre otros, el estadounidense Logan Sargeant, que sumó su primer punto en F1 gracias al ascenso de dos posiciones.

Salida: Leclerc aumenta su 'leyenda'

Si para cualquier piloto es una gran noticia conseguir una pole, para Charles Leclerc supone una pésima noticia. La de este fin de semana era la 21ª de su cuenta particular… y no le duró ni una curva. Lando Norris sacó lo mejor de sí para ponerse primero y buscar la primera de su cuenta particular, toda vez que por detrás el campeón del mundo, Max Verstappen, ganó solo una posición a la espera de lo que pasara más adelante.

El empuje de Carlos Sainz duró lo justo. Desde Ferrari ya advertían antes de la carrera que iba a ser un problema sostener el ritmo, y aunque ganó una posición al principio, acabó perdiendo dos. Sujetar a Hamilton, al que había podido ganarle en la salida, y después a un Verstappen que tenía el podio como objetivo. De hecho, el tricampeón del mundo se sacó de encima enseguida a Leclerc para empezar la persecución a Hamilton y Norris.

Un adelantamiento este que trajo polémica, porque a Leclerc le tocó salirse de pista porque Verstappen le sacó de manera muy agresiva. No fue el único trabajo que tuvieron los comisarios, ya que Russell, en plena pelea por el 'top 5' y sosteniendo a un Sergio Pérez que no hizo más que quejarse de que el británico se salía de pista constantemente.

La estrategia toma protagonismo

Cruzado el primer cuarto de carrera empezaron a entrar los pilotos que iban a dos paradas. Era la gran duda que iba a determinar la resolución de la carrera, dado que no estaba claro si iba a ser a una o a dos paradas la estrategia buena. A los de Mercedes, por ejemplo, les pidieron que estiraran su primera entrada hasta la vuelta 24 para intentar una, pero no les salió bien.

Y es que Verstappen logró lo que se ha dado a conocer como un 'undercut' de manual. El tricampeón, a dos paradas, no necesitó adelantar en pista a Hamilton para ganarle la segunda plaza de la carrera. Se vio que esta estrategia, al menos a priori, era la acertada, ya que por detrás Fernando Alonso propició una gran remontada desde atrás que le hizo meterse en lucha por los puntos. Fue difícil leer la carrera en este momento, dado que varios pilotos (Leclerc o Russell, por ejemplo) intentaron llegar a una parada, mientras el resto iban a dos. Ferrari dividió su estrategia, dándole a Sainz la de dos paradas y a Leclerc la de una.

El que no necesitó mirar a la estrategia fue Verstappen. El neerlandés, cuando se llegaba exactamente a la mitad de carrera, le metió el coche a Norris para ponerse primero. Salía 6º y se encaminó irremediablemente a una nueva victoria. Aunque no sin sudar, esta vez, porque recibió varios avisos de que se había pasado de los límites de la pista.

Si ver a Verstappen encaminarse a otra victoria no fue muy noticiable, tampoco se puede decir que la enésima pifia de Ferrari con la estrategia ya es casi tragicómico. Esta vez le tocó a Leclerc, al que le preguntaron si tenían que ir al plan C o al D. «¿Ahora me lo decís? ¡Ya es tarde!», se quejaba el hombre de la pole, que se quedó fuera del podio y fuera del 'top 5', ya que también tuvo que dejar pasar a Sainz que venía mucho más fuerte. No dudó en quejarse de las órdenes de equipo esta vez.

Rompe Alonso

El final de la carrera fue extraño. A falta de seis vueltas, la carrera de Alonso se acabó. El asturiano advirtió de que algo iba mal en la suspensión trasera e inmediatamente se hundió: directo a boxes para abandonar. Ni en sus mejores sueños hubiera soñado Lance Stroll entrar 9º en meta (fue 7° al final), ni mucho menos Tsunoda llevarse una buena tacada de puntos, tras ser 8º más el extra por la vuelta rápida.

Hamilton estuvo muy cerca de cazar a Verstappen, posiblemente dos vueltas más y quizá hubiera vivido una nueva lucha entre viejos enemigos, pero la victoria 50 en la carrera personal del neerlandés fue inevitable. Se quedó fuera del podio horas después, ya que su 2° lo heredó un Lando Norris que se conformó con una plata en una carrera en la que podía haber ganado. Pero aquí tampoco tocó.

