Verstappen vuelve a las andadas en la carrera más divertida del año

Alonso: «Fue una carrera fea de conducir»

Fernando Alonso estaba cansado después del GP de Canadá, en el que acabó sexto, lo que ya es un buen resultado viendo de dónde venían. El propio piloto español definió esta cita como «una carrera fea de conducir». «Cuando la pista estaba seca, luego llovió, queríamos poner seco y Charles (Leclerc) probó y le salió mal… Había que tener margen en el bolsillo y esperar una estrategia acertada. Fue una carrera difícil de leer, pero nos ha dado un buen botín para Aston Martin acabar sexto y séptimo después de varias carreras difíciles», resumió el español.

Alonso comenzó por delante de su vieja 'némesis', un Hamilton que acabó luchando por el podio. El español no oculta que están donde están, pero que le quiten lo bailado. «Era uno de los coches más rápidos en pista, sabía que iba a adelantarme. No iba a afectarnos mucho a nuestra carrera», señaló, aunque bromeó diciendo que «por lo menos» no le adelantó en pista, sino en boxes. «El circuito hoy tenía dos metros de ancho. Ha sido una carrera con70 vueltas diferentes, con condiciones diferentes. Ha sido una buena carrera para todos», resumió al respecto.

La siguiente será la carrera de casa, la de España, donde esperan seguir por la buena línea. «Teníamos marcado en el calendario que iba a ser un poco más favorable para nosotros. Vendrán circuitos más favorables, menos… A ver si en Barcelona nos traemos una bonita sorpresa», deseó.

Por su parte, Carlos Sainz no podía ocultar su frustración, y casi bochorno, por cómo abandonó la carrera en Canadá. Tanto que resolvió su compromiso con los micrófonos de DAZN en apenas un par de frases. Como resumen, destacó que fue «una carrera en mitad de la nada luchando por ser 12 o 13».

Pero no fue eso lo que le preocupó, sino cómo habían «sufrido como equipo en todas las condiciones». Algo más escueto fue al referirse al error claro que cometió y que le costó el abandono a él y a Alex Albon. «Con el neumático de seco he llegado a ir décimo, he arriesgado un poco y he cometido un error. Pero un fin de semana para olvidar porque no hemos tenido ritmo», insistió.