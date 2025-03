Carlos Sainz, resignado: «Así son las carreras»

david sánchez de castro Domingo, 24 de abril 2022, 18:45 Comenta Compartir

Carlos Sainz no fue especialmente duro con Daniel Ricciardo por causarle el abandono con el que culminó el GP de Emilia Romaña. El madrileño aspiraba a mucho en una carrera en la que salía cuarto, pero una mala arrancada le lastró peleando con los McLaren y uno de ellos fue su verdugo.

«Ninguno de los dos coches (de Ferrari) hemos salido bien. Los dos McLaren han salido muy rápido y nosotros nos hemos quedado un poco. Luego he conseguido recuperar posición en la primera curva. Le he dejado todo el espacio que he podido a Daniel (Ricciardo), pero se ha debido subir al piano, ha cometido un error y me ha dado. Así son las carreras, no se puede hacer mucho», analizaba de manera muy escueta. No tenía mucho más que contar, porque su carrera ha durado menos de cinco minutos.

Más allá del incidente, a Sainz le preocupa la mala arrancada. No es normal que tanto él como Leclerc se quedaran clavados. «Tenemos que analizarlo, porque McLaren y Red Bull han salido mejor que nosotros. Pero daba igual, era una carrera larga todavía. Aunque me pasase el McLaren, tenía 63 vueltas para volver a pasarlo», señalaba, antes de insistir en el golpe. «No sé qué ha pasado en el piano de la curva, que Ricciardo se ha debido subir y ha debido de escupirle, con la mala suerte de que me ha dado a mí. Más espacio no le podía dar», se quejó. Ricciardo luego fue al box de Ferrari a pedirle disculpas. Así son las carreras.

Alonso: «Los coches son indestructibles, menos el nuestro»

Si no es mala suerte, se le parece muchísimo. Fernando Alonso se quedó en las primeras vueltas del GP de Emilia Romaña por un golpe que le dio Mick Schumacher en el lateral de su Alpine, justo en el punto en el que le destrozó el pontón. En cualquier otro ángulo, hubiera podido continuar.

«Que Mick hiciese un trompo y nos tocase o acariciase, porque tampoco fue ni un golpe fuerte... nos destruyó el coche completo. Son cosas que parecen de película, pero nos están pasando todas ahora en este inicio de temporada. Hay que pensar en la siguiente, todavía quedan 19 carreras», se resignaba, intentando sacarle el punto optimista. En ese sentido, Alonso explicó que en parte se debe a que salió muy atrás.

«Cuando sales en el medio también pueden pasar más cosas. Vimos ayer (el sábado) que todo el mundo se toca en la salida, pasa de todo y normalmente son coches indestructibles, menos el nuestro, que acaba por romperse a pedazos. Ahora ya no se puede hacer nada, hay que pensar positivo y Miami será una carrera mejor», insistió.

En la misma comparecencia, Alonso fue protagonista de una imagen curiosa: mientras hablaba, Leclerc estaba teniendo su trompo. La cara con la que el asturiano reaccionó es, posiblemente, de las más simpáticas que pueden sacarse de este mal fin de semana para él.