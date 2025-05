Carlos Sainz, empeñado en una traca final

David Sánchez de Castro Viernes, 25 de octubre 2024, 22:30 Comenta Compartir

La situación que atraviesa Carlos Sainz a final de su última (salvo un improbable regreso futuro) temporada en Ferrari no es nada cómoda. Por un lado, sabe desde hace diez meses que el equipo le ha apartado para hacer hueco a Lewis Hamilton en 2025, pero él mientras tiene que dar el 'do' de pecho para darles éxitos. No es un asunto menor: Ferrari está a 44 puntos del liderato, algo que pueden tener a tiro si Red Bull no va (como parece) y McLaren falla (como puede pasar).

No se puede llevar a engaños: Sainz no es el líder del equipo. Ni por méritos propios, ya que está a 60 puntos de su compañero, ni por lógica deportiva: Ferrari ya ha demostrado que es Leclerc el piloto en el que confían. Para este fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez tienen una oportunidad de oro para afianzar su lucha por el campeonato de constructores y, además, mantener vivas las esperanzas de título para Leclerc. No será sencillo para el monegasco, ya que el novato Ollie Bearman tuvo un fuerte accidente con su coche en los primeros libres y le dejó tocado el SF24 seriamente. Aunque el próximo piloto de Haas tuvo culpa relativa (Albon, el otro involucrado en el accidente, iba ya desbocado cuando contactaron), el mayor afectado fue un Leclerc que vio cómo su coche acababa estampado sin él al volante.

Sainz no oculta que ya está pensando en su próximo equipo, un Williams que parece haber dado un salto de calidad con el ínclito Franco Colapinto, empeñado en ser protagonista fuera y dentro del habitáculo del Fórmula 1. «Tengo muchas ganas de que llegue el año que viene y del desafío con Williams. También es bueno ver cuánto han mejorado recientemente y cómo ese coche ahora puede llegar a los puntos con bastante frecuencia en las últimas carreras», admitía un Sainz que, pese a ello, también concedía que le haría más feliz que lograr otra victoria con Ferrari antes de acabar la temporada. «Daré lo mejor de mi para ello», prometía.

Aún así, sabe que la Fórmula 1 no acaba ni este año ni el que viene. «Si llega, genial, y seguro que lo celebraré; y si no, no creo que sea mi última oportunidad de luchar por victorias o podios en la Fórmula 1. Seguiré trabajando duro para intentar ponerme en una posición de ganar otra carrera, ya sea con Williams o en el futuro, porque eso es lo que anhelo, eso es lo que creo que puedo hacer y eso es lo que he demostrado que puedo hacer en Ferrari», prometió.

Así, y a falta de ver las consecuencias que puede tener este incidente, Sainz es la gran alternativa para Ferrari este fin de semana o, al menos, una que deberían tener en cuenta. Lo volátil que está siendo la temporada y especialmente este final con las dudas de Red Bull y McLaren también benefician a Mercedes, como demostró el mejor tiempo final de los primeros libres que marcó George Russell. Lo que hubiera sido una temporada memorable si hubiera empezado así está dejando una conclusión mucho más emocionante de lo esperado, algo que no se preveía ni mucho menos.

Las dudas de los novatos y las pifias de Antonelli

La normativa de la Fórmula 1 obliga, desde hace unos años, dejar al menos una sesión de libres al año a los pilotos probadores de los equipos. Esta norma persigue dos objetivos: que los novatos se fogueen con un monoplaza real y rivales reales y que sumen kilómetros para la superlicencia. Aunque la escalera de la FIA tiene más huecos que una cesta de mimbre, sí permite ver a futuros ídolos como el citado Bearman, Felipe Drugovich en el Aston Martin de Alonso, o a Kimi Andrea Antonelli, la gran esperanza italiana por la que ha apostado Mercedes para sustituir a Hamilton.

El caso de este último es especialmente extraño. Le han dejado disputar dos sesiones de entrenamientos libres y no ha durado más de 10 minutos en ninguna de las dos. Si en Monza fue por un accidente propio, esta vez fue porque destrozó el fondo del Mercedes y tuvo que volver a abandonar. Empieza a ser preocupante ver cómo es incapaz ya no de rodar de manera competitiva, sino al menos de rodar.