Carlos Sainz: « Ha sido una carrera arriesgada y al límite»

Después del accidente del sábado, Carlos Sainz tenía una carrera muy difícil por delante que, sin embargo, solventó con un 7º puesto en Singapur que sabe a oro. Visto cómo se le había planteado, puede dar por bueno el resultado. Especialmente porque tuvo que jugársela con una tempranísima parada en boxes, lo que al final le hizo acabar con serios problemas con sus neumáticos.

«Ha sido una carrera arriesgada y al límite, porque me ha hecho ir obviamente muy lento al final de carrera, pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante era necesario», concedió el madrileño, que agradeció el riesgo a su equipo. «Nunca sabremos qué habría pasado si hubiésemos hecho lo contrario, pero lo que sí está claro es que hemos sido séptimos, que era más o menos donde nos daba la predicción», elogió. «Acabamos en los puntos, que era el objetivo, pero ha sido un fin de semana intentando limitar daños», señaló el madrileño.

Él, como otros muchos, tenían en mente que hubiera un coche de seguridad en pista que no apareció. «Teníamos unos blandos listos con los que podría haber hecho más daño…», se lamentó, pero al final consiguieron limitar daños. «Hemos mostrado buen ritmo cuando he tenido la oportunidad de mostrarlo. En Singapur no iba a ser fácil saliendo décimo», zanjó al respecto.