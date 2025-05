Alonso: «Desde la vuelta 8 sabía que mi carrera había acabado»

David Sánchez de Castro Domingo, 21 de julio 2024, 18:25 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

Aunque todas las miradas se van a ir a McLaren por lograr un doblete y aún así acabar quedando mal, Aston Martin es el otro equipo gran señalado. La estrategia que decidieron con Lance Stroll y Fernando Alonso fue, cuando menos, mejorable.

«Hemos perdido la carrera con todos», se lamentaba el español por la radio en el primer tercio de la prueba. Y es que la decisión de salir con blandos no resultó la acertaba. «En la vuelta ocho supe que la carrera había terminado», insistió después ante los medios. «La estrategia... creo que fue muy fácil decirlo después de la carrera. En ese momento, probablemente el equipo pensó que era buena, pero me quedé un poco sorprendido cuando paramos en la vuelta siete. Nuestro coche normalmente es agresivo con los neumáticos, así que si paras en la vuelta siete, hay 63 vueltas para hacer con un medio y otro duro. Es un desafío Lo sabíamos todos pero se decidió así. Creo que hasta pude estirar ese primer stint, un poco sorpresa.... En fin, no teníamos ritmo y la estrategia no ayudó», criticó el español.

El estreno de Piastri supone que este año ya ha habido siete ganadores distintos, algo que para Alonso como aficionado le alegra, pero como competidor no tanto. «Me alegro por Piastri, un chico estupendo y un gran piloto, pero es una lástima que haya siete ganadores este año y no nos toque ganar a nosotros, o no estar ni cerca», se lamentó. En cuanto a dejarse adelantar por Stroll, lo hizo casi sin ganas. «Tanto da, es un punto para el equipo. «No importa qué coche sume en ese momento, era para intentar atacar a Tsunoda. Creo que se fue recto hasta la última curva, así que creo que fue lo correcto», explicó, decepcionado.