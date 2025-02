Alonso, con el viento a favor pero contra Red Bull

El número sobre el que gira todo en la Fórmula 1 de este 2023, el 33, vivirá este fin de semana en Australia el epítome de la exageración. Fernando Alonso llega a la tercera carrera del año en busca de su tercer podio tras haber ... sido tercero en las anteriores y buscando, si puede, su victoria 33, aunque tendrá que ganar a los pilotos de Red Bull, Max Verstappen que lleva el 33 de dorsal, y Checo Pérez.

Todo parece atado y bien atado para que ese ansiado hiato de diez años sin ganar en la Fórmula 1 acabe pronto. El rendimiento del AMR23 ha sido netamente superior al de sus rivales directos, Ferrari y Mercedes, bien por cuestiones puramente técnicas (el coche se adaptó perfectamente a las condiciones de Baréin y Yeda), bien por puro pilotaje de Alonso. El asturiano está sonriente a más no poder, ha encontrado en Aston Martin un hogar totalmente inesperado y cómodo y a sus 41 años (4 menos 1, 3) está en un momento dulce que pocos esperaban.

Mientras la Fórmula 1 se encuentra en pleno proceso de revolución de normas innatas en ellos, como una posible revisión de los entrenamientos libres del viernes que propone el CEO Stefano Domenicali o la aplicación estricta de la prohibición de subirse al muro del 'pitlane' para celebrar las victorias por parte de los mecánicos, Fernando Alonso es aquel que permanece. Sigue siendo el referente para muchos, y Australia, el circuito donde comenzó su carrera deportiva en el gran circo hace más de dos décadas, es un escenario idóneo para reconfirmar su regreso. Ya pocos dudan de que Alonso ha vuelto, pero aún le falta la gloria de ganar.

La admiración y respeto con el que se ha encontrado Alonso en el propio paddock habla por sí misma. Max Verstappen, el gran referente actual, no duda en elogiar al español, al que idolatra desde hace años. Hasta tal punto que le ha deseado una victoria muy temprana, lo que ha dado lugar a una nueva broma con el ya famoso número. «Fernando debería haber ganado bastante más carreras, merece muchas victorias más. Me alegraría mucho verle ganar la 33, pero quiero verle ganar más. Ya veremos en las próximas carreras», afirmó el vigente campeón del mundo al lado del asturiano.

Este, por su parte, no se conforma con la 33. Quiere más y sabe que tiene material para más. «Estas cosas pasan ahora en redes sociales. Ojalá poder conseguir la victoria 33 y poder ir a por la 34. Estamos muy contentos con el rendimiento del coche, es mejor de lo esperado, especialmente en Yeda. Fue una buena sorpresa. Llegamos con un buen nivel de confianza. Veremos si podemos mantener este ritmo», señaló. Y sobre esa obsesiva numerología, Alonso se refirió a Verstappen, con un mensaje a los aficionados españoles. «Si Max lleva todavía el número 1, pediré el 33 el próximo año. Es una locura ver cómo España está ahora entusiasmada con la Fórmula 1 por todo lo que está sucediendo. Han disfrutado estos primeros dos podios y en Barcelona será un ambiente enorme otra vez», prevé el gran ídolo local.

Sainz y los problemas de Ferrari

Con una cierta amargura, Carlos Sainz se ha visto relegado a un segundo plano en la actualidad de los españoles. El madrileño está sumido en el caos de Ferrari, que como siempre ha demostrado en su historia es capaz de mejorar y empeorar a un ritmo frenético.

Al menos, ya han detectado dónde fallan. O eso dice Sainz ante una carrera en Australia en la que necesitan meterse en la pelea por el podio, aunque eso conlleve una lucha con su buen amigo de Aston Martin. «Es una sorpresa para nosotros ver que no somos tan fuertes como el año pasado. No somos muy competitivos, especialmente en ritmo de carrera, que es nuestro gran punto débil. No hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno; nos hemos dado cuenta y sabemos dónde está el problema, lo cual es algo bueno», dijo ante los medios.

El de Melbourne puede ser un buen trazado para ellos. Tanto él como Charles Leclerc se han visto totalmente sorprendidos por verse fuera de la pelea por el podio, pero las condiciones de un circuito con curvas rápidas y cuatro zonas de DRS (si no quitan una, como ya pasó en 2022) puede paliar hasta cierto punto ese fiasco que, a día de hoy, parece el SF23.