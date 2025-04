Alonso, candidato a todo en Mónaco pese a un Verstappen colosal

David Sánchez de Castro Sábado, 27 de mayo 2023 | Actualizado 28/05/2023 01:11h. Comenta Compartir

No defraudó la clasificación del GP de Mónaco. Fernando Alonso salió del coche sudando, absolutamente derrengado después de una sesión en la que sabía que debía dar el 'do' de pecho para que la labor de sus mecánicos e ingenieros de darle un monoplaza a la altura del mismísimo Red Bull se correspondiera. Y Alonso, antes de exigir, da. Y no defraudó.

Solo Max Verstappen, el único piloto que está cumpliendo prácticamente sin mácula en lo que va de temporada, ha sido capaz de evitar la soñada '23', la pole que no consigue Alonso desde 2012, como prolegómeto para la '33' que acabará cayendo por su propio peso.

Esta clasificación era crítica para todos. No es casual que (a excepción de Olivier Panis en 1996) nadie haya ganado en las últimas décadas saliendo desde más atrás de la quinta posición. Si es así, tanto Verstappen, como Alonso, Leclerc, Ocon (sí, Ocon con el Alpine) y Carlos Sainz parten con opciones de ganar.

Q1: Pérez se autodescarta

En la Q1 quedó un rival menos de los grandes para Fernando Alonso y compañía. El mexicano Sergio Pérez se descartó por un absurdo accidente, cuando entró totalmente pasado a la variante después de la iglesia de Santa Devota, el templo más famoso de la Fórmula 1. El de Red Bull se estrelló con violencia nada más empezar la Q1, algo que obviamente es lo que nunca debe pasar en un circuito como el de Mónaco.

Otro de los favoritos que sufrió demasiado para pasar fue Carlos Sainz. El madrileño falló en sus dos primeros intentos de vuelta buena y, conforme mejoraba la pista, más fueron bajando los demás coches. Él no cuadró la buena hasta que ya con el tiempo cumplido lograba un crono suficiente para cumplir con el mínimo de pasar a la Q2. La labor de Ferrari en este fin de semana exigía, al menos, llegar con sus dos coches a la Q3.

Q2: Todo dentro del guión

En la Q2 no hubo grandes sorpresas. Si acaso, aunque esto ya no es sorpresa, ver a Lance Stroll quedándose fuera de la tanda definitiva. El canadiense no está a la altura de lo que está cuajando Alonso este año, y mucho puede agradecerle al asturiano que aún no le está humillando demasiado. La calidad de uno y de otro están a años luz, y ambos son conscientes de ello. Mientras uno y otro acepten su rol, todo serán sonrisas. La actuación destacada de esta tanda fue, si acaso, la de un Lewis Hamilton que esperó demasiado y casi se queda fuera. Aunque pasó a la Q3, el heptacampeón (como George Russell) se quedaron muy lejos de la batalla final por la pole. La idea del nuevo Mercedes con pontones le salió regular, de momento, y confirma las sospechas: en la escuadra alemana se arrepienten de no haberse echado atrás antes.

Q3: Alonso afila los dientes… pero Verstappen muerde

La ilusión por ver a Fernando Alonso al frente de una parrilla de salida se hizo muy presente en el paddock. Nadie oculta su querencia hacia el asturiano, convertido en una suerte de nuevo héroe para los aficionados por haber aguantado años en coches inferiores, con una retirada entre medias, pero se ha encontrado con un Max Verstappen en el mejor momento posible. Con un Red Bull casi imposible de cazar, el bicampeón neerlandés está en un momento tan dulce que Alonso necesita dar lo mejor de sí para quitarle el sitio.

Verstappen también tuvo que sudar. Alonso se quedó a apenas unos instantes, un pequeño fallo del neerlandés le hubiera dado su primera pole. El asturiano sacó una vuelta casi imposible de mejorar, pero Verstappen tuvo un tercer sector brillante, de los que se convierten en carne de 'highlights' de Youtube para mantener el 'statu quo' sobre la parrilla.

Que Alonso no salga primero no implica que no vaya a pelear por ganar. Sabe que este domingo electoral en España puede convertirse en el gran titular de la jornada ajeno a la política. «Cuando me dijeron que estaba primero y estaba Max terminando la vuelta sabía que la posibilidad de ser segundo estaba ahí. Siento que la pole estaba muy cerca y tenemos que estar que estar contentos porque llegamos aquí con algunas preocupaciones por nuestro rendimiento los sábados, nos faltaba esa temperatura en los neumáticos y calentarlos para esa Q3 y empezamos en primera línea en Mónaco, así que trabajo hecho», analizaba al final.

El trabajo no está completo aún, pero Alonso se siente fuerte.