Alonso: «Terminamos a solo un segundo del podio»

Lo que iba a ser una solución se convirtió en un problema que, a la postre, no ha sido tan grave para el resultado final de Fernando Alonso en el GP de Azerbaiyán. El asturiano finalizó cuarto, en una carrera en la que partía sexto, una vez reparado el alerón trasero nuevo que impedía el correcto funcionamiento del DRS. Ese fallo mecánico le costó un rendimiento neto tanto el viernes como el sábado sprint, aunque este domingo no tanto.

«Hemos tenido un fin de semana complicado con el tema del DRS el viernes y el sábado, pero a pesar de ello hemos terminado a sólo un segundo del podio en la bandera a cuadros», destacó Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo, ya que en DAZN solo le lanzó una pulla al equipo de comentaristas por su tratamiento del incidente con Sainz del sábado.

«Con eso en mente», continuaba el asturiano, «debo estar contento con la cuarta posición y nuestro rendimiento general, que fue destacable durante toda la carrera. Afortunadamente, el DRS funcionó bien y nuestra gestión de neumáticos fue sólida», resumió.

Sainz, en la «dirección adecuada»

«Se me ha hecho larga la carrera», admitía el español, antes de analizar sus dos relevos de neumáticos. «No he hecho mal stint con la media y con la dura se ha vuelto a ir la confianza. He tenido que asegurarme de no cometer errores y llevar el coche en quinto puesto, que era el objetivo. Analizaremos en estos días hasta Miami», resumía.

Aunque parecía que había podido sujetar a Lewis Hamilton, Sainz ha reconocido que más bien le ha «controlado más que defendido». «Con la poca confianza que tenía y los muros cerca, no quería equivocarme. Comparado con el año pasado quería evitar los errores que tuve en el principio, pero el quinto no es el resultado que quería», confesaba.

Aún así, Sainz afirma que van por el camino correcto. «La pole de Charles nos dio buenas vibraciones al equipo, confirma que desde Australia estamos yendo en la dirección adecuada. Allí llevaba buen ritmo y Charles lo ha tenido en este», destacó, antes de reiterar dónde tienen que apuntalar las mejoras. «Seguimos con problemas de ritmo de carrera. No puede ser hacer la pole y que luego Aston Martin nos pise los talones, o en mi caso me gane», se lamentó.