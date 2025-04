Alonso, sin pelos en la lengua: «No se puede puntuar con este coche»

David Sánchez de Castro Domingo, 13 de abril 2025, 20:55 Comenta Compartir

Fernando Alonso no se mordió la lengua tras un fin de semana para el olvido en Baréin. El asturiano, que cruzó la meta fuera de los puntos, lamentó la falta de rendimiento del AMR25 y dejó claro que el problema va más allá de una mala estrategia o un incidente puntual: «No se puede puntuar con este coche».

El bicampeón del mundo explicó que su estrategia original se vio trastocada por el coche de seguridad: «Íbamos a ir a dos paradas muy largas con medias y un stint corto al final con blandas. Con el coche de seguridad todo se reseteó… y no conseguimos sacar provecho de la estrategia tampoco, pero creo que no hubiese cambiado mucho. Hemos sido lentos todo el fin de semana y también en carrera».

Alonso identificó con claridad las debilidades del Aston Martin: «La curva lenta y la tracción es nuestro punto débil desde el año pasado, y Baréin es todo eso. Sabíamos que iba a ser complicado y, por desgracia, lo comprobamos desde el viernes».

Con los cuatro equipos grandes copando habitualmente las ocho primeras posiciones, y rivales como Haas, Williams y Racing Bulls mostrándose competitivos, Alonso pinta un panorama exigente para su escudería: «Sabíamos que coger puntos este año iba a ser difícil». Aun así, no baja los brazos: «Arabia debería ir mejor. Vamos a intentarlo cada fin de semana y dentro de cinco días tenemos otra oportunidad».

Sainz, frustrado

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de Baréin con sabor amargo. El piloto de Williams luchó por los últimos puntos durante buena parte de la carrera, pero un toque con Yuki Tsunoda dañó su monoplaza y acabó con sus opciones: «Hasta ahí íbamos peleando con Tsunoda por las últimas posiciones de puntos. Carrera un poco rara, un poco frustrante, porque siempre teníamos coches más rápidos al lado: un Mercedes, un Red Bull, un Ferrari…».

El madrileño explicó cómo se desencadenó el incidente que condicionó su tarde: «A Tsunoda he intentado pasarle y luego creo que ha perdido el coche en la salida de la curva 1, me ha tocado, me ha dañado el coche y a partir de ahí, ya con 50 puntos de carga menos, era imposible». Aun así, no quiso cargar contra el japonés: «Claramente se ve que pierde un poco el coche saliendo de la curva 1 y me toca. Como incidente de carrera, no me voy a poner a criticar».

Ya sin opciones, Sainz también se vio envuelto en un incidente con Andrea Kimi Antonelli: «Yo ya iba desbocado y sin ningún tipo de probabilidad de puntuar. El coche no paraba, iba con descontrol porque no tenía carga aerodinámica». Sincero, concluyó con resignación: «Hoy era complicado puntuar. Con una carrera perfecta, un punto o dos máximo. Hay que ir a por la siguiente». Arabia Saudí, el próximo reto, llega en solo unos días.