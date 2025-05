Alonso: «Que me quiten lo bailado»

David Sánchez de Castro Domingo, 19 de marzo 2023 | Actualizado 20/03/2023 00:07h. Comenta Compartir

«Me da igual». Con estas palabras, Fernando Alonso intentaba ponerle hielo al golpe que recibió de una FIA que, de nuevo, quedó muy retratada por su falta de agilidad y aún sin saber el ridículo al que se exponía. El asturiano no se mordió la lengua a la hora de dejar clara su opinión sobre la actuación de los comisarios. «Si me lo quitan antes de subirme, me hubiera dolido más. Pero después de celebrarlo con todos los patrocinadores y con el champán... Y tras 35 vueltas que tuvieron de tiempo... La FIA no ha quedado muy bien. Han tenido una hora para poner la penalización y han quedado mal. Que me quiten lo bailado», zanjó al respecto.

Sobre el rendimiento en sí, más allá de acabar 3º o 4º, la sensación es que el trabajo está hecho. «Era el objetivo del fin de semana, en un circuito tan diferente a Baréin. Tuvimos controlados a Mercedes y Ferrari, tenemos la foto de un Aston Martin liderando la parrilla y me quedo con eso», dijo. Además, la confianza en el coche es absoluta, algo que le permitió gestionar bien ese error propio que tuvo en la salida.

«Me pusieron 5 segundos, tiré para sacar 6 o 7 y si me dicen que tenía 10, hubiera tirado para sacar 11 o 12. Era una carrera para controlar a Mercedes y Ferrari y ha sido así. Estoy con muy buen sabor de boca, pese a estar fuera del podio», finalizó el español, que no perdió la sonrisa en ningún momento.

Sainz: «No estamos donde queremos»

Carlos Sainz estaba resignado tras acabar sin opciones de pelear con los de arriba. El sexto puesto sabe a poco, porque además no tienen mucho más. «Ha sido una carrera sufrida, un fin de semana sufrido. No había mucho más. Nos ha sorprendido el ritmo de Mercedes y Aston, iban claramente más rápido que nosotros. Están un paso por delante. Después del viernes esperábamos un poco más», admitió el de Ferrari.

Falta algo, admite Sainz, porque sus rivales les han comido la tostada. «Tenemos que seguir trabajando. No estamos donde queremos estar. Ha sido una carrera dura para nosotros, el ritmo de los de delante era superior. Toca bajar la cabeza y trabajar», resumió.

Aunque en boxes supieron hacer un 'overcut' sobre Lance Stroll y llegaron a luchar con Hamilton, Sainz señaló que no están donde querían. «Había que asegurar la posición con él (Stroll), ha salido el coche de seguridad y ha beneficiado a los Mercedes... Pero si ves el ritmo, no cambia mucho la película», zanjó.