Alonso: «Hay que entender por qué no llegamos a los Mercedes»

Fernando Alonso admitió sentirse un tanto decepcionado después del GP España. Verse séptimo en carrera no es lo que esperaba, y mucho menos en España. Especialmente preocupante para él fue no solo acabar séptimo sino porque ni siquiera pudo optar a acercarse al podio.

«Una carrera complicada aporque no tuvimos ritmo en ningún momento», admitía Alonso a los micrófonos de DAZN. «Ese fue el gran problema, no tanto las ruedas o las estrategias. Ni con las duras ni con las blandas íbamos bien, Russell nos adelantó al principio y nos cambió los planes. Cambiamos de estrategia y al final sexto y séptimo el equipo, pero hay que entender por qué no llegamos a los Mercedes», admitía el asturiano.

Alonso tendrá que estudiar lo ocurrido, porque el ritmo que mostraron tanto Hamilton como Russell le dejó noqueado. «Esperaba que un top 5 fuera posible, y hay que mirar a ver qué pasa con los Mercedes. Perdimos puntos con ellos, pero con Ferrari los ganamos», señalaba.

En cuanto a sus batallas y el ritmo mostrado en carrera, Alonso destacó que aunque podía haber ganado una posición, no quería forzar a su compañero. «Teníamos neumáticos más jóvenes al final con los que adelantamos, y luego con Stroll también tenía una décima. Pero ya rompí un fondo plano por forzar este sábado no quería que Lance lo hiciera. Nos daba igual quedar uno delante de otro«, aseguró, pensando ya en la siguiente carrera de Montreal.

Sainz: «Hice las primeras vueltas pisando huevos»

Carlos Sainz estaba resignado después de acabar quinto en el GP de España. El español no ocultó su insatisfacción, porque «más de quinto era complicado». «Y eso que lo he dado todo. He intentado hacerlo todo para aguantar el podio, pero Mercedes y Red Bull estaban en otra liga. El quinto no sabe a mucho, sobre todo porque no he podido defender. Es lo que más frustrado me ha dejado, pero cuando llegue a casa sé que no podía hacer mucho más», señalaba en los micrófonos de DAZN.

Para Sainz lo peor fue sentirse así en el circuito de casa. «Estoy frustrado, no deprimido, porque en casa te apetece lucirte, defender… Si toca una carrera a la defensiva, por lo menos defenderte bien. No he podido hacerlo, y no haberle dado a la gente ese espectáculo me hubiera hecho ilusión. Solo pude atacar en la salida y Max se defendió muy bien, pero el podio no ha podido ser», destacaba.

Muestra de su desesperación es cómo definió su rendimiento en el comienzo de la carrera. «Las cinco primeras vueltas de carrera las he hecho pisando huevos. He cuidado los neumáticos para ir detrás de Max, y cuando he visto que Hamilton ha pasado a Stroll he intentado apretar y he ido peor. Esa ha sido la primera indicación de que iba a ser una carrera complicada. No he podido tratar mejor el neumático y aún así hemos degradado mucho y me ha hecho saltar las alarmas, y 66 vueltas se me iban a hacer largas. Paramos pronto además, y se me ha hecho larga la carrera», resumía al final.

Con estos problemas de «inconsistencia seria» que tienen, Sainz admite que tienen que dar un paso adelante. «Barcelona siempre va a ser un circuito difícil para nosotros. Ya avisaba que este domingo no iba a ser fácil, y cuando vi los ritmos de los Mercedes...», se lamentaba.