Abu Dabi, broche final a una temporada monocolor

Muchos aficionados, periodistas, mecánicos, ingenieros y pilotos emplean las dos mismas palabras: «Por fin». El GP de Abu Dabi, última cita del largo campeonato del ... mundo de 2023, echa el telón a una temporada en la que la falta de emoción por el título ha dejado un sabor extraño en la boca de muchos.

El propio Verstappen es el primero. Ya en las últimas carreras que ha ganado lo ha hecho con una alegría casi funcionarial, celebrando en lo más alto del podio como el que tiene que fichar cada día después de su jornada laboral. El tricampeón del mundo ha dominado de tal manera que solo sumar más récords es lo que le ha impulsado a llegar a esta última cita con la certeza de que, salvo máxima sorpresa, es el más firme candidato a ganar y cerrar su histórica temporada con 19 de las 22 carreras disputadas en su zurrón.

Con la duda de lo que pueda hacer el ya subcampeón Checo Pérez y la más que probable intención del resto de equipos de intentar meterles mano, a muchos les cuesta pensar en algo en lo que fijarse para este fin de semana. Hay algunas cuitas pendientes, pero en ningún caso llega a la épica que se produjo en 2021. Precisamente Verstappen recordaba en sus declaraciones previas al GP que facilita el departamento de prensa del equipo Red Bull que aquel GP de Abu Dabi de 2021, cuando logró su primer título, aún está en su mente cuando necesita motivarse.

Aunque es más improbable que nieve en Abu Dabi o que Fernando Alonso o Lewis Hamilton fichen por Red Bull, algo que los dos pilotos han tenido que desmentir en las últimas semanas, hay otros candidatos a la victoria. Si Verstappen o Pérez ganan el domingo, solo Carlos Sainz habrá roto con el dominio pleno de Red Bull en la temporada 2023, pero las características del trazado, la pura estadística y lo que se ha visto este año hace más realista pensar en un copo de nieve en el desierto abudabí.

¿Qué queda por jugarse en Abu Dabi?

Que no esté en riesgo la victoria, no significa que no haya algunas batallas que interesan mucho ver. Yas Marina tendrá algunos frentes abiertos que pueden determinar quién acaba festejando y quién con una nube sobre su cabeza.

Una de las más interesantes para el público español tiene a sus dos pilotos nacionales como protagonistas. Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan a la última carrera empatados a puntos, como ocurrió con Verstappen y Hamilton en 2021 pero peleando por el cuarto puesto y no por el Mundial. Obviamente, esto resta un notable interés fáctico para la carrera, pero es digno de mención que incluso pese a los ocho podios que ha sumado Alonso esta temporada y los tres de Sainz, uno con victoria, no les separe ni un punto. Con 200 ambos y un Lando Norris que les pisa los talones con 195 y McLaren en una situación de cierto estancamiento tras el fulgurante ascenso después del verano, la emoción está en todo lo alto para los tres.

No es un asunto menor, especialmente en lo que se refiere al Mundial de constructores, que es el que determina el dinero que se reparten los equipos. Entre Mercedes y Ferrari hay solo cuatro puntos, por lo que el subcampeonato del mundo de marcas está muy en disputa. También el cuarto puesto, que está entre Aston Martin y McLaren, con 11 de diferencia a favor de los de Woking. Ellos parten con cierta ventaja, ya que cuentan con dos pilotos que suelen puntuar siempre mientras que Alonso es el que ha tirado del carro de manera clara en esta temporada, otorgando más de tres cuartas partes de los 273 puntos que han sumado. Los de Silverstone, no obstante, esperan que la racha de dos quintos consecutivos que lleva Stroll continúe en la última cita del año.

Este viernes habrá varios pilotos nuevos en pista. Y es que, como ya no hay nada que jugarse y la normativa así lo obliga, habrá varios probadores en los asientos titulares. Ocurrirá en Mercedes, Red Bull, Ferrari y Aston Martin entre otros, lo que será una oportunidad para ver a los que, quizá, en un futuro ocupen las líneas de estas crónicas.