La FIA quiere que Extremadura reciba otra vez a la élite de los rallies

Dos exámenes pasados con nota en cuestión de un mes no pasan desapercibidos. Algo así ha sucedido con la organización de la etapa extremeña del ... Rally Raid de Portugal (WRC2) y con la reciente Baja TT Dehesa Extremadura. Los organismos internacionales que dictaminan los designios del motor han estudiado in situ las bondades de ubicarse en suelo extremeño, en concreto en la provincia pacense. Por ejemplo la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), que ya ha expresado su deseo de que se repita en 2025 una visita que fue todo un éxito, con nombres propios del prestigio de Carlos Sainz, Sebastien Loeb o Nasser Al-Attiyah como cabezas de cartel que hicieron las delicias de en torno a unos 60.000 espectadores. El madrileño lo decidiría tras el Dakar, mientras que los otros dos están asegurados por sus contratos con las marcas. Un dato, el del público, fundamental para que desde los responsables de la comisión de rallies de la FIA se haya propuesto de nuevo a nuestra tierra, incluso para redoblar esfuerzos y que en vez de una etapa se acojan dos, o alguna de ellas con salida en Badajoz y llegada en Portugal o al revés, como ya ocurrió en la Baja TT Dehesa Extremadura con el inicio en Elvas y la meta en la Base General Menacho.

Una propuesta trasladada a Pedro Pecero, presidente del Motor Club Villafranca y del comité organizador de ambas pruebas, quien considera que hay grandes posibilidades de que se pueda hacer otra vez. Eso sí, pide algo más de margen entre ambas porque las dos en un mismo mes es demasiado. «Desde la FIA y la ACP (Automóvil Club de Portugal) me han confirmado que quieren que hagamos más etapas nosotros y desde el 15 de mayo comenzaremos a reunirnos para preparar el proyecto de 2025. Quieren que tengamos más peso, pero todo es cuestión de la economía. Necesitamos más patrocinio, público y privado». Pecero se comprometió a llevar a cabo las mencionadas reuniones y a que en junio esté todo decidido. Fechas, etapas, etc. La idea es separarlas un poco, «porque hemos acabado saturados y reventados. No podemos tener en la comunidad dos carreras de este nivel en un mes. Intentaremos llegar a un acuerdo».

Una FIA que quedó «maravillada», apunta Pecero, por la seguridad demostrada en Extremadura, por ejemplo con la implicación del helicóptero de la Guardia Civil siguiendo etapas completas todo el día desde el cielo. También se refiere a la organización en sí y al numeroso público, ratificando que nuestra tierra y asfalto son buenos seguidores del mundo del motor.

Badajoz, destino deportivo propicio

Badajoz lleva tiempo convertida en destino de eventos deportivos nacionales e internacionales y tanto el Rally Raid luso como la Baja TT Dehesa Extremadura «han supuesto un espaldarazo al turismo, hostelería y comercio», según apunta el concejal de Deportes en el Ayuntamiento pacense, Juan Parejo. En un mismo año, la Vuelta Ciclista a España en Fuente del Maestre (donde Badajoz será capital para aportar emplazamientos hoteleros), la Copa de España de Gravel (ciclismo), el partido de la selección española de fútbol ante Andorra el próximo 5 de junio, Campeonato de España de Kickboxing, Mundialito de fútbol base con 170 equipos (a los que se suman las familias o acompañantes de los niños), entre otros. «Eso implica mucho turismo deportivo y un importante retorno para Badajoz a través de TV, redes, diarios, etc.», continúa.

Parejo añade un dato significativo vía Jesús Clemente, director del Hotel AC y de la Asociación de Hoteles de 4 y 5 Estrellas de Badajoz, como es el del 90% de ocupación hotelera, con una media de entre 90 y 100 euros el precio por noche. Pernoctaciones a las que sumar compras en comercios, servicios de catering y de hostelería. Todo eso son ingresos para la ciudad, su turismo y sector hostelero. Eventos deportivos que, como recuerda el edil, suponen que Badajoz «haya adelantado en el puente de mayo a escenarios del norte extremeño y ciudades Patrimonio de la Humanidad».

Pedro Pecero cifró antes de la segunda cita automovilística en cerca de 4.000 las personas que mueven la caravana humana de la Baja TT, entre equipos participantes, organización, seguridad, voluntarios, los portugueses, etc. La edición del año pasado tuvo un impacto económico de algo más de 11 millones de euros y se espera que la acaba de terminar los supere. Y todo redunda en un mismo bien.