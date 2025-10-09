HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ECO RALLYE

Canarias, última cita para Santos y Osma

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

El Campeonato de España de Energías Alternativas RACE llega este fin de semana a su última prueba. La séptima edición del Eco Rallye de Canarias ... se presenta con novedades, la más destacada su desarrollo interinsular entre Tenerife y Gran Canaria. Ángel Santos y Mario Osma, con su Toyota C-HR Plug-In Hybrid en la categoría híbridos enchufables, despiden el curso ya con el título asegurado por segundo año consecutivo. Pero aún quedará una prueba de la Copa de Escuderías en noviembre en el Eco Rallye Ciudad de Toledo.

