El Miralvalle vuelve a ofrecer su peor versión en tierras canarias

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia volvió a sufrir un duro correctivo lejos de casa tras caer por 85-65 en la pista del Magec Tías, en un encuentro que recordó a las peores versiones que el equipo viene mostrando en este irregular inicio de la Liga Femenina 2. La victoria de la pasada jornada ante el líder, el Claret, parecía anunciar un cambio de tendencia, un punto de inflexión en el juego de las placentinas. Sin embargo, el paso por tierras canarias volvió a mostrar un Miralvalle desdibujado, sin chispa y con demasiadas desconexiones a lo largo del partido.

El duelo comenzó a torcerse muy pronto. El parcial inicial de 17-8 evidenció las dificultades del equipo para encontrar ritmo ofensivo y agresividad atrás. Desde esos minutos iniciales, el conjunto placentino se vio a merced de un Magec Tías que, sin hacer un partido sobresaliente, sí supo imponer lo básico: intensidad, orden y acierto exterior. Las canarias aprovecharon la fragilidad defensiva visitante para abrir la primera brecha, que ya al final del primer cuarto (17-11) auguraba un escenario complicado.

El Miralvalle solo logró acercarse hasta el 17-14. Fue un espejismo. Un parcial de 14-4 devolvió al Magec Tías una renta cómoda (31-18) que ni el tiempo muerto solicitado por la entrenadora placentina pudo frenar. Al descanso, el 41-26 ya dejaba muy cuesta arriba cualquier opción de remontada.

Por dentro, el Miralvalle volvió a mostrar carencias notables. La llegada de Sidney Brown, tras tres partidos, no termina de cubrir la necesidad de un referente interior ni en defensa ni en producción ofensiva. La veterana Yaiza García, con 22 puntos, fue completamente imparable para la defensa placentina. También brilló Naroa Zabala, muy efectiva desde el perímetro, con 20 puntos.

La única nota positiva para el Miralvalle llegó desde el perímetro: el 6 de 22 en triples suavizó la estadística, aunque no tuvo incidencia real en el marcador. Y, sobre todo, el liderazgo ofensivo de las dos bases, Marta Pérez y Lucía Navas, que asumieron más de la mitad de los puntos del equipo y sostuvieron al Miralvalle en los momentos más grises.