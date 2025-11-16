El Mideba lleva al límite al Amivel

R. H. BADAJOZ. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A pesar de las bajas médicas, la plantilla corta y la clara desventaja de recursos, el Mideba Extremadura llevó al límite a un Amivel que se impuso por una diferencia mínima en un partido que rozó la épica con un resultado final de 72-82. Por los extremeños anotaron Pérez Rodríguez (34), Jairo Hernan Lázaro Moreno (16) y Nelson José Solorzano Pérez (16).

El duelo arrancó con un intercambio eléctrico. Ezequiel Jaime Esparza abrió el marcador para Amivel y, acto seguido, Rodrigo Pérez respondió para Mideba con la determinación que marcaría toda la noche. Sin embargo, el primer cuarto dejó claro que los visitantes habían salido con más fuerza, imponiéndose por un contundente 13-22 y dominando el ritmo de juego.

Pero esa primera parte fue apenas el prólogo de una historia que cambiaría por completo su tono tras el descanso. En las circunstancias del Mideba con una plantilla limitada por las bajas médicas y administrativas y sin la posibilidad de rotar como su rival cualquiera habría esperado que el cansancio le pasara factura tras el descanso. Pero el equipo pacense hizo justo lo contrario, se encendió.

En la segunda mitad apareció la mejor versión del conjunto extremeño. Con un baloncesto construido desde el sacrificio y la sincronía, fue recortando la brecha hasta dejar el marcador en un ajustadísimo 35-38. Amivel seguía arriba, sí, pero la diferencia se había reducido a solo 3 puntos y la sensación era que Mideba tenía algo más que decir.

Y lo dijo. El capitán Rodrigo Pérez demostró por qué le llaman 'el francotirador'. Desde el perímetro clavó más de dos triples durante el segundo y tercer cuarto, levantando a su equipo y al público.

Jairo firmó un auténtico partidazo, cargando el juego interior, ganando duelos físicos y manteniendo una presencia constante que sostuvo al equipo en los momentos más críticos. Su impacto fue mucho más allá de los puntos: intensidad, lectura y carácter. Nelson tampoco se quedó atrás. Con 16 puntos también, aportó equilibrio, movilidad y una serenidad decisiva en el segundo y tercer cuarto, cuando Mideba comenzó a recortar distancias y a encender la esperanza de la remontada.

La rivalidad entre ambos conjuntos creció a cada ataque, pero el Mideba jamás bajó la mirada. La tercera parte terminó 48-52, apenas 4 puntos de separación que hicieron tambalear las certezas del favorito.

La formación pacense superó con creces a su rival en coraje, esfuerzo y espíritu, incluso sin lograr voltear el marcador. En el último cuarto, Amivel logró estirar su ventaja hasta el 72-82 definitivo, pero la historia del partido ya estaba escrita. El Mideba no solo compitió, se engrandeció y cargó pilas en lo anímico para creer en sus posibilidades como equipo.

El conjunto pacense perdió con la cabeza alta. Porque un verdadero campeón se define por su entrega, no solo por el resultado. Y Mideba dejó claro que, incluso en desigualdad, es capaz de mirar de frente a cualquiera. Lo que hizo fue brutal. Lo que puede llegar a hacer en igualdad de condiciones, es una incógnita que ilusiona.