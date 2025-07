El extremeño Zurita, campeón del 4x400 en el Campeonato de Europa sub-23

Daniel Soleto Badajoz Domingo, 20 de julio 2025, 20:27 Comenta Compartir

David Gacía Zurita pone el broche de oro a un Campeonato de Europa sub-23 difícilmente mejorable. Tras haber batido en tres ocasiones su marca personal en la prueba individual y conseguir un cuarto puesto, el atleta del Club Atletismo Badajoz ha logrado proclamarse campeón de Europa en el 4x400 en este domingo.

A pesar de no haber participado en la semifinal, reservarse al pacense le ha venido bien a la expedición nacional. Ese 3:02.02 no solamente les ha servido para estar en lo alto del podio, sino para batir la mejor marca europea de la categoría, algo que no se conseguía desde 2013.

Junto con Zurita, los artífices de esta hazaña han sido Ángel González, Markel Fernández y Gerson Pozo.

Con esta gran participación, el atleta pacense sigue reflejando su gran progresión y su estado de forma, pero sobre todo, su proyección.