A la 'extremeña' Paula Leitón «le resbalan los comentarios» sobre su físico

La jugadora de waterpolo de la Selección Española, Paula Leitón, ha tenido que hacer frente a una gran cantidad de comentarios negativos en las ... redes sociales relacionadas con su físico y apariencia.

A pesar de sus numerosos éxitos deportivos, hubo personas que en lugar de felicitarla prefirieron destinar palabras ofensivas y gordofóbicas hacia Paula.

Sin embargo, la medallista ha respondido que no le importa, ni siquiera ha visto los mensajes. «Acabo de ganar un oro olímpico, que es el sueño que tengo desde que soy una enana. Ni los he mirado esos comentarios, solo he visto los de familiares, amigos y gente que se alegra por el triunfo y por la gesta que ha conseguido España«, explicaba la deportista.

Incluso, admite que se siente orgullosa de cómo es y que cuida su cuerpo y así lo requiere su profesión, al igual que el resto de compañeras. «Sé como es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte«, comentaba Leitón.

Por otro lado, la joven, de tan solo 24 años de edad, ha recordado a esas personas que se atreven a opinar y denigrar a otras tras una pantalla «que piensen un poco en las personas que puede hacerles daño. «A mí no me afecta, pero a alguna niña le podrían afecta» afirmaba en un programa de televisión.

Consecuencias de comentarios en las redes

Los juicios y las críticas en las diferentes plataformas pueden conllevar efectos negativos reales en las personas como ansiedad, miedo, tristeza y problemas de sueño y de alimentación, según explica Infosalus.

Además, afecta en mayor medida a las mujeres, como recoge un informe elaborado por la Fundación Mapfre, ya que suele haber un mayor número de comentarios de contenido sexual o sobre el físico en mujeres. En concreto, de 90 personas que había, 32 mujeres frente a 13 hombres recibieron este tipo de comentarios.