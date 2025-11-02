Victoria contundente del CV Almendralejo
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
A la tercera cita fue la vencida para que el CV Almendralejo pudiera estrenar su casillero de puntos en el grupo C de Superliga Masculina ... 2 de voleibol. Y fue a lo grande porque los extremeños se adjudicaron tres puntos al imponerse con claridad por 3-0 al Parla Vóley en el pabellón San Roque de la localidad de Tierra de Barros. Los locales se mostraron muy superiores a su rival, tal y como evidencian los parciales (25-14/ 25-15/25-20) y abandonan el farolillo rojo, en el que dejan a los madrileños en solitario.
